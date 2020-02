Koh-Lanta 2020 : Joseph éliminé, une équipe abandonne et geste impensable !

C'est le début de Koh-Lanta 2020, saison intitulée L'Île des héros. Quatorze candidats sont partis aux îles Fidji afin de découvrir la part d'aventurier qui sommeille en eux. Mais ils ignorent que cinq anciennes stars de l'émission ont rempilé. Résumé de ce premier épisode très prenant de Koh-Lanta 2020.

Deux colliers d'immunité déjà cueillis

L'émission commence fort, car les candidats plongent dans l'eau pour rejoindre l'île. En plus de leur sac à dos, ils nagent avec le plus grand nombre d'éléments de confort qui se trouvent sur le bateau. Il faut aussi nager vite, car il y a deux colliers d'immunité qui attendent sur la plage.

Ahmad (chef d'entreprise de 30 ans) montre des difficultés à nager – il s'est noyé lorsqu'il était petit – mais peut compter sur le soutien de Pholien, ancien nageur professionnel de 29 ans et Sam, ébéniste de 20 ans.

Après 500 mètres de nage, Benoît (entrepreneur de 43 ans) s'empare du collier qui se trouve sur la plage et qui ne le protège que pour le premier conseil. Delphine (36 ans, chargée de communication) va chercher l'autre qui se trouve à 3 mètres de hauteur, mais qui le protège jusqu'à la Réunification.

Composition des équipes et jeu de confort

Équipe jaune (Les Lawaki) : Inès, Benoît, Valérie, Sam, Naoil, Régis, Alexandra. L'équipe est donc composée de quatre femmes et trois femmes.

Équipe rouge (Les Nacomo) : Joseph, Delphine, Ahmad, Charlotte, Pholien, Claudia, Éric. L'équipe est donc composée de quatre hommes et quatre femmes.

Jeu de confort :

L'équipe qui gagne repart avec tous les éléments de confort récupérés sur le bateau. L'équipe qui perd n'aura donc rien, pas même une gamelle.

Règle : Avec des béliers de 80 kilos et qu'il faut porter, les candidats doivent détruire quatre obstacles. Ensuite, il faut faire tomber son poteau après avoir résolu un puzzle taillé dans le bois du bélier.

Les Rouges dominent sur la totalité de l'épreuve et la remportent. Un coup dur pour les Jaunes qui ont manqué de communication.

C'est alors que Teheiura (finaliste malheureux en 2011 à Raja Ampat qui est revenu dans en 2012 au Cambodge et dans Koh-Lanta : La Nouvelle Édition en 2014), Claude (deux fois finaliste en 2010 au Vietnam, et en 2012 au Cambodge) ; Moussa (vu en 2003 au Panama et en 2012 au Cambodge), Sara (saison 12 en 2012 et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition) et Jessica (saison 14 en 2015) débarquent. Ces candidats emblématiques apprennent qu'ils devront s'affronter lors de deux épreuves dantesques et qu'ils ne seront que quatre à intégrer les tribus rouges et jaunes, composées des nouveaux aventuriers. Ils ne sont pas coéquipiers, mais adversaires.

Premières tensions et blessure

Sam (équipe Jaune) qui s'est entraîné pendant "presque trois ans pour faire le feu" relève l'exploit en deux minutes et trente secondes ! Il a beau être le plus jeune candidat (20 ans) de cette saison, tous les Jaunes suivent ses directives pour la cabane. Mais son comportement, son assurance, son côté très fier agacent ses certains de ses coéquipiers, notamment Benoît qui le trouve trop orgueilleux.

Chez les Rouges, il y a débat concernant la cabane et c'est Claudia, la benjamine de l'aventure, qui pilote les garçons. C'est ensuite elle qui trouve l'eau. Baroudeuse et très mature pour son âge, la jeune femme impose le respect. C'était sans compter sur un terrible coup du sort. Elle qui ne s'est jamais blessée se tord la cheville en allant chercher l'eau ! Sa cheville qui ne dégonfle pas est auscultée par un médecin.

De son côté Joseph (équipe Rouge) s'agace. Il veut absolument faire le feu pour assurer sa place au sein de l'équipe. S'il n'y arrive pas alors qu'il s'est vanté d'en être capable, il sautera au prochain Conseil, il en est sûr. Lorsqu'il apprend que Sam a réussi à faire le feu en très peu de temps, on le sent particulièrement agacé.

Épreuve d'immunité et abandon

Claudia ne peut participer à aucun jeu pendant dix jours, elle est invitée à quitter l'aventure. Un énorme coup dur pour elle. Denis Brogniart annonce qu'une nouvelle femme viendra prochainement la remplacer.

Règle du jeu : Il faut brandir son sceptre de 5 mètres, mais pour l'atteindre, il faut construire une échelle avec des cordes qui sont enfermées dans des cages situées dans la mer. Ahmad (équipe Rouge) angoisse dans l'eau et sa team prend du retard. Il décide donc d'abandonner, son équipe avec lui. C'est inédit dans l'histoire de Koh-Lanta. Ce qui est dingue, c'est qu'ils apprennent ensuite par Denis Brogniart qu'en réalité, ils avaient pied jusqu'à la cage.

Les Jaunes ignorent tout de cette histoire et continuent l'épreuve sans savoir qu'ils l'ont déjà remportée.

Un geste hallucinant

Pour se remonter le moral, Joseph tente une nouvelle fois de faire le feu. Ça devient une vraie obsession, car il a peur de sauter au Conseil. Son comportement énerve de plus en plus et Ahmad en profite pour faire passer l'idée qu'il faut faire sauter Joseph. C'est alors que le candidat réussit ENFIN à faire le feu.

Charlotte lui avoue alors qu'elle va tout de même voter contre lui. Joseph, sentant bien qu'il risque d'être éliminé, décide alors de cacher les bambous qui permettent d'allumer le feu. Certains Rouges ne sont pas dupes. C'est alors que Joseph fait une chose impensable et inédite : il va chercher de l'eau et éteint le feu ! C'est la première fois dans Koh-Lanta. "Bonne chance pour Koh-Lanta", lâche-t-il en réalisant son geste. "T'es un enfoiré", lâche un de ses coéquipiers. Un autre le traite de "puéril". Heureusement, ils font vite repartir le feu, le tout dans une ambiance très tendue.

Conseil et règlements de comptes

La remplaçante de Claudia arrive dans le jeu. Il s'agit de Marie.

Puis Joseph explique son geste et raconte que ses partenaires de jeu ne méritaient pas d'avoir le feu. Ces derniers répliquent qu'ils auraient pu tenter de le faire eux-mêmes, mais que Joseph ne leur en a pas vraiment laissé l'opportunité. Puis, le candidat balance que Delphine et Charlotte lui ont dit qu'ils voulaient faire sortir Ahmad. Elles nient fermement et le traitent de menteur.

Pour conclure, Joseph confirme qu'il a bien caché les bambous et qu'il ne regrette pas d'avoir mis de l'eau sur le feu. Après le vote, Joseph est éliminé à l'unanimité. "Je pars sur une décision juste et unanime de votre part. Vous avez raison maintenant. J'ai fait un sale coup et je mérite de partir, mais si j'étais parti en ayant donné toutes mes forces avec un poignard dans le dos, j'aurais raté mon aventure", a-t-il déclaré.

Et alors qu'il avait confié lors du Conseil avoir caché les bambous "près de la cabane", à la toute fin de l'émission, quand il se confie seulement à la caméra, il lâche, très fier : "Jamais de leur vie, ils retrouveront les bambous. Je leur ai donné une fausse piste, car je leur ai dit que c'était près de la cabane. J'ai envie de voir l'épisode suivant où ils vont chercher autour de la cabane !"

Sacré Joseph !