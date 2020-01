Casting Koh-Lanta 2020 : les photos des candidats dévoilés

Ça y est, c'est officiel, Koh-Lanta 2020, saison intitulée L'île des héros, revient sur TF1 le 21 février 2020 ! A cette occasion, l'identité des candidats a été dévoilé et des photos d'eux ont été diffusés !

Huit mois après la victoire de Maud, le célèbre jeu d'aventure est de retour est propose une nouveauté inédite. Des anciens naufragés seront de retour et devront affronter les nouveaux candidats. Ainsi, Teheiura (finaliste malheureux en 2011 à Raja Ampat qui est revenu dans en 2012 au Cambodge et dans Koh-Lanta : La Nouvelle Édition en 2014), Claude (deux fois finaliste en 2010 au Vietnam, et en 2012 au Cambodge) ; Moussa (vu en 2003 au Panama et en 2012 au Cambodge), Sara (saison 12 en 2012 et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition) et Jessica (saison 14 en 2015) ont rejoint le casting. Ils devront s'affronter lors de deux épreuves dantesques et ils ne seront que quatre à intégrer les tribus rouges et jaunes, composées des nouveaux aventuriers.

Du côté des nouveaux justement, il y a sept femmes : Claudia (21 ans), une étudiante en communication ; Valérie (58 ans), présidente d'une association ; Naoil, une boxeuse professionnelle ; Alexandra (47 ans), une coach sportive originaire des des Côtes d'Armor ; Delphine (36 ans), une chargée de communication et maman de deux enfants ; Charlotte (27 ans), une agent immobilier qui vit en Seine-Saint-Denis et Inès (25 ans), infirmière à Paris.

Du côté des hommes, on peut également compter sur sept participants : Pholien, ex-nageur professionnel belge ; Sam (20 ans), le cadet de cette saison qui est ébéniste ; Régis (40 ans), un directeur d'un magasin de sport ; Ahmad (30 ans), le gérant d'une chaîne de kebabs à Lyon ; Eric (56 ans), patron d'une casse automobile ; Benoît 43 ans, un entrepreneur dans le secteur du café et Joseph (27 ans), un vendeur de meubles originaire du Calvados.