Koh-Lanta 2020 : Ahmad éliminé, Naoil craque et malaise de Charlotte

Dans le dernier épisode de Koh-Lanta 2020, c'est Pholien qui a été éliminé. Un départ qui redistribue les cartes. En effet, Ahmad s'était engagé à voter contre Charlotte, mais il a finalement choisi de voter contre Éric. Cette volte-face n'a pas changé grand-chose au Conseil, mais exaspère Moussa qui a l'impression d'être manipulé. "C'est un menteur, il est dans le calcul du calcul. Il a voulu reprendre la main en changeant son vote, ce que personne n'apprécie", déclare-t-il. Les Jaunes, se sentant trahis, décident donc de rompre leur pacte avec le stratège (il devait être l'ex-Rouge éliminé en dernier).

Épreuve de confort

Règle du jeu : Les candidats doivent tirer à l'arc. Celui qui vise au mieux la cible a le droit de briser la flèche d'un de ses adversaires. Sam, qui s'est entraîné chez lui en construisant lui-même son arc, sait qu'il a deux adversaires de taille face à lui : Teheiura et Claude qui a gagné cette épreuve en 2010.

Récompense : Faire le marché avec de l'argent de poche et acheter ce que l'on souhaite.

Sam est incroyable. Il gagne sept fois, dont six de suite. Il élimine dans l'ordre : Ahmad (dont la flèche était la plus éloignée de la cible), Éric, puis Jessica (pour la même raison), Inès (Sam n'a pas bien vu qui a le plus mal tiré et décide donc de casser la flèche de la personne qui se trouve tout à gauche de lui. Précisons que la flèche d'Inès a été mise à côté, ouf !). Puis, il a éliminé Alexandra (car elle était sur sa gauche également et qu'il dit ne pas avoir bien vu qui avait fait le plus grand écart. Problème, sa flèche était plutôt bien placée). Naoil (flèche la plus éloignée) et Charlotte (la plus éloignée) sont également éliminées.

Teheiura a réussi lui aussi deux fois. Il a éliminé Moussa (le plus éloigné de la cible) qui apprécie très peu ce choix. Puis il a cassé la flèche de Régis en suivant cette même stratégie.

Claude gagne aussi une manche, alors qu'il ne reste plus que Sam et Teheiura. Il élimine Sam, car il croit que sa flèche est la plus éloignée, mais il n'est pas certain. Il hésite cependant longuement vu l'incroyable exploit du jeune homme. Mais pour lui, Sam a tout gagné en battant un record. Claude veut surtout remercier Teheiura qui l'avait invité en 2012 à profiter avec lui d'un confort.

En finale, c'est finalement Teheiura qui gagne. Il choisit de partager la récompense avec celui qui est arrivé deuxième, Claude donc. Mais celui-ci lui suggère de laisser sa place à Sam qui le mérite amplement. Teheiura accepte et ils partent ensemble au marché.

Agacements sur le camp blanc et stratégies

Pendant ce temps, Charlotte a été évacuée à l'infirmerie, car elle a fait un malaise après le jeu. De son côté, Moussa ne décolère pas contre Teheiura. "Je ne sais pas si j'étais le plus loin ou pas, mais il a décidé de casser ma flèche", déclare-t-il. Il ajoute qu'il y aura un retour de bâton et prévient même Teheiura dès son retour.

Inès aussi est en colère. Elle ne comprend pas le choix de Sam. Pourquoi a-t-il commencé par éliminer les joueurs par la gauche et non par la droite ? Elle le soupçonne d'avoir voulu protéger Claude (qui était à droite) parce qu'il l'admire. Alexandra pense la même chose et relève que, comme par hasard, Sam n'a ensuite plus éliminé les gens à sa gauche (car il y avait Teheiura). Le vent est-il en train de tourner contre le jeune prodige ? Ahmad, évidemment, est prêt à sauter sur l'occasion.

Le lendemain, Ahmad approche Moussa et Claude et leur demande de le laisser rester dans l'aventure encore un ou deux Conseils.

Avant de se rendre à l'épreuve d'immunité, les Blancs découvrent qu'ils n'ont quasiment plus de riz (les Rouges ont eu la main lourde sur leurs 3 kilos avant la Réunification).

Épreuve d'immunité

C'est l'heure du parcours du combattant. Il se déroule en trois étapes. Un parcours entre femmes (Charlotte va mieux, elle peut participer), un entre hommes et une finale entre la femme et l'homme le plus fort.

Chez les femmes, c'est Jessica qui gagne. Naoil, qui a été deuxième pendant une grande partie du parcours, finit finalement dernière. Elle craque, pleure et se déclare nulle. C'est la première fois qui lui arrive d'être derrière. Elle le vit particulièrement mal. (d'ailleurs, cela la fera pleurer encore au Conseil).

Chez les hommes Claude domine, Teheiura est derrière, mais ne peut le rattraper. Claude gagne.

Tout se joue entre Jessica et Claude sur une épreuve de dégustation, ce qui ne plaît pas du tout à Jessica qui le fait savoir. "On est sur Koh-Lanta ou pas ?", lui lance même Denis Brogniart. Ils doivent manger un oeil de barracuda, un ver de cocotier vivant et un coquillage gluant. Jessica dépasse sa phobie et force l'admiration. C'est tout de même Claude qui gagne l'épreuve.

On apprend alors qu'Ahmad est avec le médecin, la raison n'est pas dévoilée.

Messes basses et Conseil

L'heure de la réflexion a sonné. Attention, ce qui suit est difficile à suivre :

Régis veut voter contre Ahmad, comme Charlotte, Sam et Régis (qui a un double vote).

Alexandra veut éliminer Sam.

Naoil souhaite voter contre Éric (ex-Rouge).

Moussa hésite entre Ahmad et Éric, mais une réponse un peu sèche de Sam pourrait changer la donne et Ahmad compte bien en profiter.

Sam est d'ailleurs inquiet. Il a l'impression que Moussa n'est plus aussi proche de lui et demande des conseils à Claude. Il révèle vouloir sortir des stratégies jaunes et se sent plus proche de Claude et Teheiura.

Au Conseil, une nouvelle fracassante s'invite grâce à Charlotte. Elle dévoile que c'est Ahmad qui a émis l'idée de ne pas rationner le riz, sous-entendu que c'est en partie de sa faute s'il n'y a plus de riz aujourd'hui. Moussa et Inès sont estomaqués.

Place aux votes. C'est Ahmad qui est éliminé et de loin. "Je suis déçu, j'aurais aimé aller plus loin. Je savais que ma place était compromise. Je ne suis pas triste, je n'en veux à personne et que le meilleur gagne", déclare-t-il. Il confie son vote noir à Teheiura pour se faire pardonner de l'élimination qu'il avait orchestrée contre lui.