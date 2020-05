Inès (Koh Lanta) "écoeurée" : Nouveau coup de gueule contre Emmanuel Macron

Durant la crise sanitaire du coronavirus, elle était en première ligne. Infirmière dans un hôpital parisien, Inès Loucif a travaillé jour et nuit pour sauver de nombreux patients atteints du Covid-19. Une période extrêmement compliquée et difficile à vivre pour la jeune femme qui a elle-même mis sa vie en danger pendant cette crise. Manque de blouses, de masques, de matériel de protection, l'infirmière a poussé plusieurs coups de gueule contre le gouvernement à propos de cette pénurie inacceptable. Malheureusement, le cauchemar n'est pas terminé pour Inès et ses collègues. La jeune femme a de nouveau exprimé sa colère sur les réseaux sociaux.

On est repartis sur une boîte de sardines avec un petit pain dur

En story, la candidate de Koh Lanta a reposté un message d'une collègue infirmière le 15 mai 2020. "Écoeurée avec l'épidémie, nous soignants, pensions à tort que les choses allaient changer, nos conditions de travail, la reconnaissance de notre travail par une augmentation salariale, mais tout est revenu comme avant. Comme si rien n'était arrivé...", écrit l'une de ses collègues infirmières sur Twitter. Furieuse de constater qu'aucune mesure n'a été prise depuis la fin du confinement, Inès publie ce message et commente : "Mais de fou !" Se sentant méprisée par le gouvernement qui ne semble pas décidé à changer les conditions de travail du personnel soignant après cette crise, Ines ajoute : "Plus de plateaux-repas aussi pour le personnel, on est repartis sur une boîte de sardines avec un petit pain dur et une compote, ambiance camping." Le message d'Inès sera-t-il entendu par le gouvernement ?