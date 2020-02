Koh-Lanta 2020 – Inès : L'aventurière très sensuelle en bikini

Toujours très pétillante, Inès Loucif ne cache pourtant pas son caractère de feu. Un atout certain pour la difficile aventure de Koh-Lanta. Bien décidée à aller au bout de l'expérience, la belle a annoncé avec beaucoup d'enthousiasme sa participation à l'émission, le 28 janvier 2020, sur son compte Instagram. "C'est avec la plus grande excitation que je vous annonce que vous allez me retrouver moi, mes poils, ma tête de Tarzan irrespectueuse et tout ce qui s'ensuit dans cette aventure folle de Koh-Lanta qui s'avère être la plus belle aventure de ma vie !!! J'y ai perdu toute dignité, tout ce qui s'ensuit, mais rien à faire, pas de mots assez forts pour décrire toutes ces émotions et l'intensité de cette aventure !", écrivait-elle en légende.