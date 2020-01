Koh-Lanta 2020 : Des anciens candidats emblématiques de retour, premières images

C'est officiel, Koh-Lanta va très bientôt faire son retour sur TF1. Après une longue absence sur les antennes de la Une, le programme présenté par Denis Brogniart promet de nombreuses surprises, à commencer par le retour très attendu d'aventuriers emblématiques. Dans une vidéo faisant le bilan de son année 2019 et publiée jeudi sur les réseaux sociaux, la première chaîne en a profité pour dévoiler quelques images inédites de ce qui attend les fans en 2020 et pour lever le voile sur l'identité des anciens.

Ainsi, Teheiura (La Revanche des héros et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition), Claude (La Revanche des héros), Moussa (saison 3 et La Revanche des héros), Sara (saison 12 et Koh-Lanta : La Nouvelle Édition) et Jessica (saison 14) ont rejoint le casting. Ces derniers viendront compléter les équipes au fur et à mesure de l'aventure. TV Mag précisait en juin dernier : "Les anciens candidats ont été isolés sur une île en attendant d'intégrer l'aventure. Car, pour la première fois, les aventuriers chevronnés ont servi de récompenses aux équipes remportant une épreuve de confort."

En revanche, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée pour le lancement de Koh-Lanta : l'île des héros. Denis Brogniart, malgré tout, a annoncé l'arrivée des premiers épisodes début 2020 lors de l'élection Miss France. "Les amis, je vous confirme ! #KohLanta revient sur @TF1 au début de l'année prochaine. Encore un peu de patience", lâchait-il sur Twitter. Il s'agira là de la 21e saison du jeu, laquelle s'est déroulée aux île Fidji pour la quatrième année consécutive. Le tournage aurait eu lieu entre avril et juin 2019.