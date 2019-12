Clémence Botino élue Miss France 2020 : Miss Guadeloupe est la gagnante !

C'est fait ! Les Français ont voté. Après un défilé des 15 demi-finalistes sur le thème de l'Afrique et un dernier passage en robe de luxe aux côtés de Robbie Williams, le classement des finalistes de l'élection Miss France 2020 a été dévoilé. Ce samedi 14 décembre 2019 à Marseille, c'est Miss Guadeloupe, Clémence Botino, qui a été élue Miss France 2020 au terme d'une soirée inoubliable animée encore une fois par Jean-Pierre Foucault.

Miss France 2020 s'appelle Clémence Botino et Sylvie Tellier, directrice générale de l'organisation Miss France lui a remis son écharpe de Miss France 2020 tandis que la belle Vaimalama Chaves (Miss France 2019) s'est chargée de couronner celle qui la succède.

Miss Côte d'Azur (Manelle Souahlia) a été désignée quatrième dauphine. Miss Bourgogne (Sophie Diry) est la troisième dauphine de Miss France 2020. L'écharpe de la deuxième dauphine est revenue à Miss Tahiti (Matahari Bousquet). Enfin, c'est Miss Provence (Lou Ruat) qui a eu l'honneur d'être élue première dauphine de notre nouvelle reine de beauté.

En plus de sa couronne et de son écharpe, Miss France 2020 a remporté une voiture électrique e-208 offerte par Peugeot, un vestiaire de dix montres offert par Festina, deux lignes de bagage complètes offertes par Jump, une table de maquillage complète et des soins offerts par Sothys, une robe offerte par le créateur haute couture Ziad Nakad, un ordinateur Macbook Pro 15 pouces et une télévision Samsung QLED, deux robes de gala offertes par Pronuptia et un voyage pour deux personnes Paris/Papeete en business class offert par Air Tahiti Nui. Elle sera aussi logée pendant un an dans l'appartement parisien qui voit défiler chaque année les Miss.

Comme toutes les Miss régionales, elle a aussi reçu un Ipad 32GB, un abonnement annuel offert par TV Magazine, trois montres Festina et un kit écoresponsable. Elle a également obtenu deux robes de chez Guess, un manteau, un pull, un tee-shirt marinière, trois tenues de sport offertes par Lolë, un maillot de bain et un look de plage, des paires de chaussures ainsi qu'une robe de soirée signée de la marque Pronuptia. Une couronne régionale et deux parures composées de collier, bracelet et boucles d'oreilles en or et argent sont offertes par Julien d'Orcel. Elle a également reçu des produits solaires, des produits capillaires et une trousse complète de maquillage Sothys.