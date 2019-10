Miss France 2020 : Clémence Botino est Miss Guadeloupe 2019

Originaire du Gosier, Clémence Botino succède à Ophély Mézino, Miss Guadeloupe 2018.

La jeune femme représentera son île au concours Miss France, qui se déroulera à Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019 ?

Âgée de 22 ans, Clémence Botino mesure 1,74 m. Élue le 3 août dernier au Gosier, elle est titulaire d'un baccalauréat scientifique mention très bien depuis 2014. Elle s'est ensuite envolée pour les États-Unis, à Miami plus précisément et est restée un an sur place.

Aujourd'hui, établie à Paris, elle est étudiante en master d'histoire de l'art à la Sorbonne et souhaite devenir conservatrice du patrimoine. Passionnée de mode, la jeune femme a suivi une spécialisation en histoire de la mode des Caraïbes. Au média de la ville du Gosier, elle explique : "Je me suis rendue compte à travers mes recherches à Paris ou dans les bibliothèques que c'est très difficile d'étudier ce domaine en France métropolitaine", déclare t-elle avant de continuer "Il y a énormément de créateurs très talentueux dans la Caraïbe en général, qui ne sont pas suffisamment mis en valeur et qui, pourtant, transportent des valeurs et des savoirs faire", conclut-elle. Clémence Botino prépare d'ailleurs un mémoire sur le sujet.

Durant son temps libre, la belle pratique le piano ainsi que la salsa.

Clémence Botino a volontairement attendu avant de se présenter à l'élection de Miss Guadeloupe car elle souhaitait avant tout "cultiver son esprit".

