Miss France 2020 : Lou Ruat est Miss Provence 2019

Originaire d'Aix-en-Provence, Lou Ruat succède à Wynona Gueraini, Miss Provence 2018.

La jeune femme représentera sa région au concours Miss France , qui se déroulera à Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Lou Ruat, Miss Provence 2019 ?

Âgée de 19 ans, Lou Ruat mesure 1,71 m. Élue le 26 juillet 2019 à Cogolin, la jeune femme a reçu sa couronne régionale des mains de Vaimalama Chaves, Miss France 2019.

Dotée de splendides yeux turquoise et de beaux cheveux blonds, Lou Ruat suit des études en éco-gestion.

Très active sur les réseaux sociaux, la jeune femme pourrait déjà être considérée comme une influenceuse puisqu'elle comptabilise plus de 131 000 abonnés sur son compte Instagram.

Avant d'être élue Miss Provence, elle a été couronnée Miss Bouches-du-Rhône.

Ses atouts pour devenir Miss France

De nature plutôt timide et très humble, Lou Ruat a été interrogée par le journal La Provence. "C'est beaucoup d'émotion d'un coup. C'est l'aboutissement d'un énorme investissement !, a-t-elle déclaré à propos de son élection et de la suite du parcours. J'ai réussi à parler devant tout le monde, ce qui est déjà très compliqué pour moi à la base. J'ai souhaité mettre en avant mon authenticité parce que je pense que c'est ma force. Avec cette couronne sur la tête, je vais rester moi-même, même si ça va me faire mûrir et me faire grandir."

D'autre part, depuis 1979, avec l'élection de Sylvie Parera, la Provence n'a plus remporté l'écharpe de Miss France. L'occasion où jamais pour Lou Ruat de briser cette longue série de défaites !

Voici les Miss déjà élues dans leur région :

– Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, le 21 juin à Papeete.