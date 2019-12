Miss France 2020 : Miss Provence, Miss Tahiti... Découvrez les 15 demi-finalistes

L'élection Miss France 2020 se poursuit et après avoir vu les 30 prétendantes au titre se présenter et défiler en maillot de bain, il est temps de connaître quelles jeunes femmes ont été pré-sélectionnées.

Lors de leur voyage à Tahiti et durant les répétitions du show, les reines de beauté ont été scrutées, leur culture générale a même été évaluée et elles sont passées devant un jury afin de connaître leurs motivations. C'est suite à ce processus que 15 Miss régionales ont été désignées par l'organisation Miss France.

Ce 14 décembre 2019, en direct du Dôme de Marseille, et avec la complicité de la présidente du jury Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France féminine de football, Jean-Pierre Foucault a annoncé le nom des 15 reines de beauté sélectionnées pour accéder à la demi-finale du concours.

Juste avant, les 30 Miss régionales ont défilé en robe blanche sur le thème du Japon. Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a aussi fait une divine apparition.

Les Miss qualifiées sont :

Miss Guadeloupe : Clémence Botino, 22 ans, 1,74 m, actuellement en première année de Master Histoire de l'Art. Elle prend la parole et parle de sa passion pour la mode, de sa volonté de protéger le patrimoine. Elle dit aussi avoir une pensée pour ses aînés. Elle a plusieurs hésitations dans la voix.

Miss Bourgogne : Sophie Diry, 21 ans, 1,76 m, actuellement en première année de Master biochimie et biologie moléculaire.

Miss Provence : Lou Ruat, 19 ans, 1,71 m, actuellement en deuxième année de licence économie et gestion. Elle déclare être une fille simple, traîner en jean et baskets au quotidien et ne promet pas la paix dans le monde car elle a conscience qu'elle en est incapable.

Miss Alsace : Laura Theodori, 23 ans, 1,71 m, titulaire d'une licence 3 management et entrepreneuriat.

Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy : Layla Berry, 20 ans, 1,75 m, actuellement en troisième année de licence en stratégie et économie d'entreprise. Elle raconte avoir quitté sa famille à 15 ans pour poursuivre ses études et se dit fière d'être aujourd'hui étudiante à la Sorbonne.

Miss Île-de-France : Évelyne De Larichaudy, 23 ans, 1,72 m, actuellement ingénieur étude de prix. Elle fait un discours un peu étrange,

Miss Aquitaine : Justine Delmas, 21 ans, 1,77 m, actuellement en troisième année de licence de droit.

Miss Côte d'Azur : Manelle Souahlia, 18 ans, 1,72 m, actuellement en deuxième année d'école de commerce. Elle dit avoir une passion pour la scène et le spectacle et ne cache pas son émotion de parler devant un public aussi large.

Miss Normandie : Marine Clautour, 21 ans, 1,72 m, actuellement en première année de Master assurance et gestion du patrimoine. Et pour ceux qui se sont posés la question, c'est une vraie rousse. Elle l'assure.

Miss Centre-Val de Loire : Jade Simon-Abadie, 22 ans, 1,73 m, actuellement en Master 2 communication des entreprises et des institutions.

Miss Réunion : Morgane Lebon, 21 ans, 1,76 m, actuellement en troisième année de licence AES (Administration économique et sociale).

Miss Picardie : Morgane Fradon, 20 ans, 1,74 m, actuellement en deuxième année de licence LEA (langues étrangères appliquées) anglais/espagnol option italien.

Miss Tahiti : Matahari Bousquet, 23 ans, 1,80 m, titulaire d'une Licence Littérature et Civilisation étrangère en anglais. Actuellement assistante de direction dans l'automobile.

Miss Pays de Loire : Yvana Cartaud, 18 ans, 1,73 m, actuellement en cursus littéraire pour intégrer une fac de droit.

Miss Poitou-Charentes : Andréa Galland, 19 ans, 1,72 m, actuellement en préparation pour entrer à l'école de sous-officier.