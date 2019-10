Miss France 2020 : Morgane Lebon est Miss Réunion 2019

Originaire de Saint-Joseph, Morgane Lebon succède à Morgane Soucramanien, Miss Réunion 2018.

La jeune femme représentera son île au concours Miss France, qui se déroulera à Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Morgane Lebon, Miss Réunion 2019 ?

Âgée de 21 ans, Morgane Lebon mesure 1,76 m. Élue le 24 août dernier à Saint-Denis, la jeune femme est étudiante en troisième année d'Administration Économique et Sociale.

D'une nature plutôt timide, Morgane Lebon a expliqué à Antenne Réunion qu'elle n'aurait jamais imaginé se présenter un jour à l'élection de Miss Réunion. C'est grâce au soutien de ses proches et amis qu'elle a finalement décidé de franchir le pas.

Interrogée sur les personnalités qu'elle admire tout particulièrement, Morgane a cité l'actrice Emma Watson pour son engagement féministe et Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016, pour son formidable parcours.

Ses atouts pour devenir Miss France 2020 ?

Morgane Lebon se définie comme une personne généreuse, simple et très respectueuse. Soucieuse d'être tout à fait honnête, elle a également cité ses quelques défauts pendant le défilé : "Je dirais que je suis plutôt têtue, quand j'ai quelque chose en tête c'est difficile de me l'enlever, puis dans certaines situations, je dirais que je suis assez méfiante et parfois maladroite", s'est-elle confié.

