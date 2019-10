Miss France 2020 : Évelyne de Larichaudy est Miss Île-de-France 2019

Habitante de Montrouge, Évelyne de Larichaudy succède à Alice Quérette, Miss Île-de-France 2018.

La jeune femme représentera donc sa région au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Évelyne de Larichaudy , Miss Île-de-France 2019 ?

Âgée de 23 ans, Évelyne de Larichaudy mesure 1,72 m. Élue le 21 septembre dernier à Dammarie-les-Lys, la jeune femme s'est d'abord vu remettre l'écharpe de Miss Hauts-de-Seine. Un titre qu'elle voyait déjà comme une consécration : "L'écharpe de Miss Hauts-de-Seine me suffisait déjà, mais je suis super contente. Maintenant, je vais tout donner pour Miss France !", confiait-elle au Parisien.

Originaire de la Réunion, Évelyne de Larichaudy a quitté son île afin de pouvoir poursuivre ses études en école d'ingénieur dans la métropole. Elle est aujourd'hui doublement diplômée de l'école d'ingénieur ESTP et de l'université américaine UCLA, dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

Embauchée depuis septembre, elle va cependant, comme toutes ses camarades élues, mettre son activité en pause pour se consacrer pleinement au concours Miss France 2020. Et le programme est chargé ! Évelyne de Larichaudy compte bien se remettre sérieusement au sport avant le voyage à Tahiti prévu pour le mois de novembre.

Admiratrice de Emma Watson, la Montrougienne déclare vouloir devenir aussi engagée et confiante que l'actrice britannique. Elle estime d'ailleurs que sa timidité est son plus gros défaut et compte bien sur l'élection de Miss France 2020 pour travailler sur ce trait de caractère ainsi que sur son expression orale devant un public.

Forte de ses origines multiculturelles, Évelyne de Larichaudy adore voyager et découvrir de nouvelles cultures.

Découvrez d'autres Miss déjà élues dans leur région :

– Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, le 21 juin à Papeete.

– Lou Ruat, élue Miss Provence 2019, le 26 juillet à Cogolin.

– Manelle Souahlia, élue Miss Côte d'Azur 2019, le 28 juillet à Mandelieu-la-Napoule.

– Lucie Caussanel, élue Miss Languedoc-Roussillon 2019, le 3 août à Vias.

– Clémence Botino, élue Miss Guadeloupe 2019, le 3 août 2019 au Gosier.

– Morgane Lebon, élue Miss Réunion 2019, le 24 août à Saint-Denis.

– Éva Labourdère, élue Miss Mayotte 2019, le 31 août à Trévani.

– Anaïs Toven, élue Miss Nouvelle-Calédonie 2019, le 31 août à Païta.

– Alixia Cauro, élue Miss Corse 2019, le 6 septembre à Porticcio.

– Ilona Robelin, élue Miss Lorraine 2019, le 7 septembre à Amnéville.

– Laura Theodori, élue Miss Alsace 2019, le 8 septembre à Monswiller.

– Andréa Magalhaes, élue Miss Midi-Pyrénées 2019, le 13 septembre à Mazamet.

– Justine Delmas, élue Miss Aquitaine 2019, le 14 septembre à Bergerac.

– Marine Clautour, élue Miss Normandie 2019, le 20 septembre à Tinchebray-Bocage.