Miss France 2020 : Marine Clautour est Miss Normandie 2019

Originaire d'Amfreville-la-Mi-Voie, Marine Clautour succède à Anaëlle Chrétien, Miss Normandie 2018.

La jeune femme représentera donc sa région au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Marine Clautour, Miss Normandie 2019 ?

Née à Rouen, Marine Clautour est âgée de 21 ans et mesure 1,72 m. Élue le 20 septembre dernier à Tinchebray-Bocage, la jeune femme s'est vu remettre sa couronne parmi quinze candidates différentes. Elle avait d'abord été élue Miss Haute-Normandie en mars 2019.

Comme pour la plupart des élections régionales, c'est Vaimalama Chaves, Miss France 2019, qui est venue déposer la couronne sur sa tête.

Elle est étudiante en première année de master gestion du patrimoine et des assurances et travaille actuellement en alternance à la Matmut. Elle devra mettre ses activités entre parenthèses afin de se préparer au mieux à l'élection nationale qui se rapproche à grands pas. Elle a une soeur jumelle prénommée Camille et sa maman, grande fan des concours de beauté, est sa plus grande admiratrice.

Les pieds sur terre, la jolie jeune femme a déclaré à France 3 : "Je ne me donne pas forcément d'objectif, car je ne veux pas être déçue par la suite. Je veux juste emmener ma région le plus loin possible, c'est tout ce qui m'importe."

Le minois de cette rousse incendiaire n'est pas sans rappeler celui de Maëva Coucke, ex-Miss France 2018.

Découvrez d'autres Miss déjà élues dans leur région :

– Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, le 21 juin à Papeete.

– Lou Ruat, élue Miss Provence 2019, le 26 juillet à Cogolin.

– Manelle Souahlia, élue Miss Côte d'Azur 2019, le 28 juillet à Mandelieu-la-Napoule.

– Lucie Caussanel, élue Miss Languedoc-Roussillon 2019, le 3 août à Vias.

– Clémence Botino, élue Miss Guadeloupe 2019, le 3 août 2019 au Gosier.

– Morgane Lebon, élue Miss Réunion 2019, le 24 août à Saint-Denis.

– Éva Labourdère, élue Miss Mayotte 2019, le 31 août à Trévani.

– Anaïs Toven, élue Miss Nouvelle-Calédonie 2019, le 31 août à Païta.

– Alixia Cauro, élue Miss Corse 2019, le 6 septembre à Porticcio.

– Ilona Robelin, élue Miss Lorraine 2019, le 7 septembre à Amnéville.

– Laura Theodori, élue Miss Alsace 2019, le 8 septembre à Monswiller.

– Andréa Magalhaes, élue Miss Midi-Pyrénées 2019, le 13 septembre à Mazamet.

– Justine Delmas, élue Miss Aquitaine 2019, le 14 septembre à Bergerac.