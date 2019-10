Miss France 2020 : Alixia Cauro est Miss Corse 2019

Originaire de Giglio, Alixia Cauro succède à Manon Jean-Mistral, Miss Corse 2018.

La jeune femme représentera l'île de Beauté au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Alixia Cauro, Miss Corse 2019 ?

Âgée de 20 ans, Alixia Cauro mesure 1,76 m. Élue le 6 septembre dernier à Porticcio, elle est étudiante en troisième année de licence de chimie.

Sportive dans l'âme, la jeune femme a longtemps pratiqué la danse classique et fait aujourd'hui partie d'un club de natation synchronisée. Elle est également passionnée de musique et pratique le saxophone, le violon, ainsi que le chant lyrique.

Interrogée par Corse Matin, Alixia Cauro a déclaré à propos de son sacre : "Je n'arrive pas y croire, c'est assez hallucinant. C'est une écharpe, un instant, et puis il y a tout qui va basculer. C'est beau !" assure-t-elle.

Grandement soutenue par sa famille, la jeune fille a vu son arrière-grand-mère monter sur la scène, quelques minutes seulement après son sacre : "Elle est montée sur scène, à 96 ans ! Elle a fait un discours, mieux que le mien. Elle aurait dû le faire à ma place !" s'est-elle amusée.

Les yeux rivés sur l'avenir, Alixia Cauro pense déjà à l'élection de Miss France 2020 qui aura lieu le 14 décembre prochain : "Maintenant, je vais me préparer à fond. (...) Là, je vais me remettre au sport, je vais me remettre à bien manger et je vais me préparer mentalement pour la culture générale, pour être au top sous tous les angles", affirme-t-elle, le sourire aux lèvres.

