Miss France 2020 : Éva Labourdère est Miss Mayotte 2019

Originaire de Mtsapéré, Éva Labourdère succède à Ousna Attoumani, Miss Mayotte 2018.

La jeune femme représentera son île au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Éva Labourdère, Miss Mayotte 2019 ?

Âgée de 20 ans, Éva Labourdère mesure 1,75 m. Élue le 31 août dernier à l'hôtel Trévani, elle est étudiante en deuxième année de BTS MECP (métiers de l'esthétique, cosmétique et parfumerie).

Son objectif est ensuite d'intégrer un Bachelor luxe, mode et design.

Passionnée de sport, elle pratique le tennis depuis son plus jeune âge. Une discipline qui lui a enseigné "détermination et persévérance". Très fière de ses racines, Éva Labourdère souhaite être élue Miss France 2020 pour "représenter, défendre et promouvoir l'île de Mayotte".

Au-delà de défendre son île, la jeune femme tient aussi à porter haut les couleurs de son village. Sa mère et ses grands-parents sont nés à Mtsapéré et elle aime raconter que son grand-père est le premier maire de l'île de Mayotte. Son père, quant à lui, est français : "Mon papa est français, c'est un Mzungu de la métropole. Il est arrivé à Mayotte à l'âge de 20 ans et il parle shimaore, il s'est intégré ici et je voudrais aussi montrer cette diversité et représenter ces cultures !" explique-t-elle à Mayotte La 1ère.

Historiquement, la dernière Miss Mayotte a avoir atteint le Top 5 lors d'une élection de Miss France est la belle Esthel Née, en 2009.

Alors, Éva Labourdère fera-t-elle mieux que sa compatriote ? Réponse le 14 décembre prochain, sur TF1 !

Découvrez d'autres Miss déjà élues dans leur région :

– Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, le 21 juin à Papeete.

– Lou Ruat, élue Miss Provence 2019, le 26 juillet à Cogolin.

– Manelle Souahlia, élue Miss Côte d'Azur 2019, le 28 juillet à Mandelieu-la-Napoule.

– Lucie Caussanel, élue Miss Languedoc-Roussillon 2019, le 3 août à Vias.

– Clémence Botino, élue Miss Guadeloupe 2019, le 3 août 2019 au Gosier.

– Morgane Lebon, élue Miss Réunion 2019, le 24 août 2019 à Saint-Denis.