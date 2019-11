Amandine Henry : La capitaine des Bleues évoque son désir d'être maman

Amandine Henry vient de fêter ses 30 ans. C'est à cette occasion qu'elle a livré la liste de ses envies auprès du Parisien week-end, paru le 31 octobre 2019. La capitaine des Bleues a notamment évoqué son désir de devenir maman. "Je viens de fêter mes 30 ans. J'ai envie d'avancer avec mon compagnon et je ne me projette pas sans enfant. Je ne sais pas si elle ou il fera du football, mais mon enfant aura les bases, c'est sûr (rires). Ce qui importe, c'est son épanouissement", a-t-elle confié à nos confrères.

Ce n'est pas la première fois qu'Amandine Henry évoque ses désirs de maternité. Déjà avant la Coupe du monde, elle avait évoqué le sujet dans les pages de Gala. "On a toutes envies d'être maman, mais pour cela, il faudrait arrêter le foot pendant un an. Avec cette difficulté qu'il n'est pas évident de revenir à un haut niveau après une telle absence. Pour l'instant, il n'y a pas de modèle. On sera les premières et j'ai envie d'y croire. Je pense que la maternité peut rendre plus forte", avait-elle expliqué. Il se pourrait bien qu'elle serve d'exemple aux autres footballeuses professionnelles.

D'ordinaire fort discrète au sujet de son compagnon, Karim, Amandine Henry avait posé à ses côtés le 23 septembre 2019 lors du photocall des Best FIFA Football Awards. Il partagerait sa passion du ballon rond, puisqu'il est "coach d'un club de foot dans la région lyonnaise". "Il me soutient au quotidien. Nous partageons la même passion pour le foot, ça nous aide", avait tendrement confié la championne.