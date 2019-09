Amandine Henry : Avec son compagnon Karim pour une grande cérémonie foot

La scène du Teatro alla Scala a vu défiler de nombreuses autres pointures du football international. Lionel Messi et Jürgen Klopp ont respectivement remporté les prix The Best – Joueur de la FIFA et The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin. Côté féminin, les Américaines Megan Rapinoe et Jill Ellis ont été respectivement élues The Best – Joueuse de la FIFA et The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin, en raison de leur rôle clé dans le triomphe des États-Unis à la Coupe du monde féminine.

Tout comme Lionel Messi, Marcelo (Vieira da Silva Júnior) et Luka Modrić sont venus à la grande cérémonie en famille.

Palmarès :

– Joueur de la FIFA : Lionel Messi

– Joueuse de la FIFA : Megan Rapinoe

– Entraîneur de la FIFA pour le football masculin : Jürgen Klopp

– Entraîneur de la FIFA pour le football féminin : Jill Ellis

– Gardien de but de la FIFA : Alisson

– Gardienne de but de la FIFA : Sari van Veenendaal

– Prix Puskás : Daniel Zsori

– Prix des supporters : Silvia Grecco

– Distinction Fair-Play : Marcelo Bielsa et l'effectif de Leeds United

– World11 masculin : Alisson ; Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Virgil van Dijk ; Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric ; Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi

– World11 féminin : Sari van Veenendaal ; Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O'Hara, Wendie Renard ; Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle ; Marta, Alex Morgan, Megan Rapinoe