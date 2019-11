Miss France 2020 : Jade Simon-Abadie est Miss Centre-Val de Loire 2019

Originaire de Neuillé-le-Lierre, Jade Simon-Abadie succède à Laurie Derouard, Miss Centre-Val de Loire 2018.

La jeune femme représentera donc sa région au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Jade Simon-Abadie, Miss Centre-Val de Loire 2019 ?

Âgée de 22 ans, Jade Simon-Abadie mesure 1,73 m. Elle a été élue devant près de 1500 spectateurs, le 5 octobre dernier au MACH36 de Déols, au terme d'une soirée riche en rebondissements et en protestations.

La jeune femme est titulaire d'une licence professionnelle en métiers de l'image et du son. Actuellement, elle est étudiante en deuxième année de master en communication des entreprises à la Sorbonne.

Fille de pompier, Jade Simon-Abadie a expliqué lors de la soirée de son élection qu'elle souhaitait " transmettre les valeurs de l'altruisme".

Très fière de représenter sa région, la jeune femme s'est emparée de son compte Instagram pour exprimer sa gratitude à ses abonnés : "Merci, merci, merci, mille fois merci ! Je suis tellement fière d'avoir la chance de représenter la région Centre-Val de Loire à l'élection de Miss France 2020 et tout au long de l'année. Une région dont le patrimoine est si riche d'Histoire et de châteaux tout droit sortis des plus beaux contes de fées. (...) Grâce à vous, je vis un rêve et je vous promets de faire tout mon possible pour être une ambassadrice à la hauteur de sa région !"

En novembre, Jade Simon-Abadie s'envolera pour Tahiti avec les autres Miss régionales, afin de tourner les séquences qui seront diffusées en direct sur TF1 lors de la soirée d'élection, le 14 décembre prochain.

