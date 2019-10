Miss France 2020 : Alison Salapic est Miss Limousin 2019

Originaire de Saint-Vaury, Alison Salapic succède à Aude Destour, Miss Limousin 2018.

La jeune femme représentera donc sa région au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

À lire aussi Miss France 2013 : Miss Corse, Limousin et Tahiti au coeur de premiers scandales

Qui est Alison Salapic, Miss Limousin 2019 ?

Âgée de 22 ans, Alison Salapic mesure 1,72 m. Élue le 4 octobre dernier à Aubusson, la jeune femme a d'abord été élue Miss Creuse 2019. Elle devient ainsi la toute première Creusoise à s'illustrer au concours régional et à pouvoir tenter sa chance au niveau national ! "Je suis née en Creuse, j'ai fait mes études en Creuse, je travaille en Creuse, donc quoi de mieux que de représenter les valeurs de la Creuse. On va montrer à la France ce qu'est la Creuse ! J'essaierai de le faire le mieux possible, en tout cas, et de rendre fiers les Creusois !", expliquait-elle à France Bleu après son élection.

Infirmière diplômée d'État, Alison Salapic travaille actuellement en centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

Amoureuse des grands espaces et de la nature, elle a une passion pour la pêche aux carnassiers et adore attraper des poissons tels que la perche, le sandre ou encore le grand brochet.

Le 20 octobre dernier, la jeune femme s'est jointe aux agricultrices de Saint-Vaury pour effectuer une marche rose au profit de la lutte contre le cancer du sein. Une cause qui lui tient très à coeur et qu'elle entend bien défendre si elle est élue Miss France en décembre prochain.

En attendant, Alison Salapic se prépare pour le voyage officiel Miss France, prévu pour novembre et au cours duquel toutes les Miss régionales s'envoleront pour Tahiti.

Découvrez d'autres Miss déjà élues dans leur région :

– Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, le 21 juin à Papeete.

– Lou Ruat, élue Miss Provence 2019, le 26 juillet à Cogolin.

– Manelle Souahlia, élue Miss Côte d'Azur 2019, le 28 juillet à Mandelieu-la-Napoule.

– Lucie Caussanel, élue Miss Languedoc-Roussillon 2019, le 3 août à Vias.

– Clémence Botino, élue Miss Guadeloupe 2019, le 3 août 2019 au Gosier.

– Morgane Lebon, élue Miss Réunion 2019, le 24 août à Saint-Denis.

– Éva Labourdère, élue Miss Mayotte 2019, le 31 août à Trévani.

– Anaïs Toven, élue Miss Nouvelle-Calédonie 2019, le 31 août à Païta.

– Alixia Cauro, élue Miss Corse 2019, le 6 septembre à Porticcio.

– Ilona Robelin, élue Miss Lorraine 2019, le 7 septembre à Amnéville.

– Laura Theodori, élue Miss Alsace 2019, le 8 septembre à Monswiller.

– Andréa Magalhaes, élue Miss Midi-Pyrénées 2019, le 13 septembre à Mazamet.

– Justine Delmas, élue Miss Aquitaine 2019, le 14 septembre à Bergerac.

– Marine Clautour, élue Miss Normandie 2019, le 20 septembre à Tinchebray-Bocage.

– Évelyne de Larichaudy, élue Miss Île-de-France 2019, le 21 septembre à Dammarie-les-Lys.

– Sophie Diry, élue Miss Bourgogne 2019, le 22 septembre à Autun.

– Romane Edern, élue Miss Bretagne 2019, le 27 septembre à Ploemeur.

– Yvana Cartaud, élue Miss Pays de la Loire 2019, le 28 septembre à Château-Gontier.