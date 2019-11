Miss France 2020 et le test de culture générale : Miss Guadeloupe championne !

Dans moins d'un mois, l'élection de Miss France 2020 aura lieu au Dôme de Marseille et sera diffusée en direct sur TF1. En attendant le jour J, les 30 Miss régionales se sont envolées pour Tahiti en compagnie de Vaimalama Chaves (Miss France 2019), de Sylvie Tellier et de sa petite fille Margaux. De nombreuses activités sont prévues tout au long de ce voyage préparatoire, notamment le fameux test de culture générale, source d'angoisse pour beaucoup de candidates. Comme nous le révèle TV Mag, cette année, c'est la jolie Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019, qui remporte la meilleure note de ce test, avec 17,5/20.

"Je suis contente mais je ne m'y attendais pas du tout. Je sais que je n'avais pas raté le test mais je n'aurais pas pensé avoir la meilleure note", déclare la jeune femme de 22 ans. Étudiante en master d'histoire de l'art à la Sorbonne, le reine de beauté est également passionnée de mode et souhaiterait, plus tard, devenir conservatrice du patrimoine. À noter que Clémence Botino a décroché son baccalauréat scientifique en 2014, avec la mention très bien ! Malgré ce parcours scolaire sans faute, la jeune femme était pourtant très angoissée par ce test de culture générale : "J'étais stressée par le test de culture générale avant même d'être élue Miss Guadeloupe !", avoue-t-elle.

De plus, une petite surprise attend Clémence Botino... "Nous donnerons les trois meilleures notes qui seront récompensées par un cadeau. La première du test aura la possibilité d'aller nager avec les dauphins", annonçait Sylvie Tellier dans une vidéo sur MyTF1, avant le début de l'examen. Quelques heures plus tard, la directrice du comité Miss France a donc donné les résultats, tout en précisant que la moyenne générale de cette année s'élevait à 12,8/20.

Au niveau du classement, Clémence Botino est suivie de très près par Jade Simon-Abadie, Miss Centre Val de Loire, qui a décroché un très joli, 17/20 et par Andréa Magalhaes, Miss Midi-Pyrénées, qui a obtenu 16,5/20. "Vous êtes les cerveaux du groupe ! Cela va vous suivre tout au long de l'aventure", a ensuite déclaré Sylvie Tellier.

Pour rappel, ce test de culture générale n'a rien d'éliminatoire... Cependant, il peut grandement influencer la composition du top 15 qui sera dévoilé le 14 décembre prochain, sur TF1.

Pour savoir qui sera la prochaine Miss France, rendez-vous le 14 décembre prochain, à 21h05 sur TF1 !