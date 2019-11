Sylvie Tellier et Vaimalama Chaves complices à Tahiti, en pleine session surf

Les semaines passent mais ne se ressemblent pas pour Sylvie Tellier. A l'approche de la 90e édition de l'élection Miss France 2020, les choses s'accélèrent pour la patronne du comité et pour ses potentielles reines de beauté. Elles sont trente à espérer décrocher la prestigieuse et tant convoitée couronne. Mais en attendant de défiler au Dôme à Marseille le 14 décembre prochain, la joyeuse équipe s'est envolée à Tahiti pour le voyage préparatoire annuel. Sur place, les candidates sont évaluées sur leur faculté à vivre en groupe, à se présenter ou encore à prendre la parole. Et entre les cours, il y a bien évidemment des shootings photo.

Toutefois, difficile de résister à l'envie de profiter du cadre idyllique où elles se trouvent. Et ce n'est pas Sylvie Tellier qui dira le contraire. Si elle a de multiples responsabilités à gérer, celle qui a emmené sa fille Margaux avec elle s'octroie également un peu de bon temps. Ce jeudi 21 novembre d'ailleurs, c'est avec Vaimalama Chaves qu'elle est partie en virée. Les deux miss se sont offert une séance de surf. Pour l'occasion, elles ont même décidé de porter le même maillot de bain. Un joli moment de complicité immortalisé et posté sur le compte Instagram de la blonde de 41 ans. "Merci douce et généreuse @vaimalamachavesoff d'avoir accepté de partager ta vague avec moi le temps d'une belle session de surf sur ton île paradisiaque", a-t-elle inscrit tendrement en légende.

Vaimalama Chaves a aussitôt répondu en commentaires et n'a pas tari d'éloges sur son aînée. "C'était une année formidable à tes côtés. Merci pour tout ce que tu m'as appris, tout ce que tu m'as fait découvrir et ton accompagnement constant depuis un an. Tu es une patronne incroyable !" Il n'y a plus qu'à espérer que la prochaine Miss se régale autant lors de son sacre !