Miss France 2020 : Découvrez les 30 Miss régionales en bikini !

Ce n'est maintenant plus qu'une question de jours ! Le 14 décembre prochain, les 30 Miss régionales défileront fièrement sur la scène du Dôme, à Marseille. Comme chaque année, la cérémonie, présentée par Jean-Pierre Foucault, sera retransmise en direct sur TF1. Parmi ces ravissantes demoiselles, se trouve donc la future Miss France, celle qui succédera à la magnifique Vaimalama Chaves.

En attendant, les jeunes femmes, accompagnées de Sylvie Tellier et de sa fille Margaux, se sont envolées pour Tahiti afin de suivre le traditionnel voyage préparatoire à l'élection. Vaimalama Chaves est également de la partie et se retrouve donc sur sa terre natale pour guider au mieux les prétendantes à la couronne nationale.

Et même si pour la deuxième année consécutive, les Miss se retrouvent sur une île paradisiaque – puisqu'elles étaient l'année dernière à l'île Maurice –, ce voyage n'est pas de tout repos ! Parmi les nombreuses activités prévues, les jeunes femmes suivent des cours de démarche (avec et sans talons), mais aussi des leçons de maintien et de bonnes manières. Suivies quotidiennement par de nombreux journalistes, elles donnent également des interviews et passent par l'inévitable test de culture générale. Mais ce n'est pas tout ! L'une des nombreuses traditions de ce voyage, c'est aussi les séances photos. Et après les photos de groupe, vient le moment redouté des photos en bikini... Un challenge ayant pour but d'évaluer la capacité à garder le sourire et le niveau d'aisance des Miss face au photographe. Encore une fois, sur le promotion 2020, les Miss sont toutes plus sublimes les unes que les autres !

Entre cours de catwalk délivrés par Arnaud Sol Dourdin et rencontre avec le réalisateur Claude Lelouch, les Miss ont un programme bien chargé. Initiation à la culture polynésienne et sensibilisation à la protection de l'environnement font également partie du programme, sans compter les nombreuses excursions prévues à Tahiti et Moorea. Lors de leurs courts moments de répit, elles pourront tout de même profiter de la plage et de leur hôtel luxueux, l'InterContinental Tahiti Resort.

Découvrez tout de suite, les 30 Miss régionales en lice pour remporter la couronne de Miss France 2020 :

Miss Tahiti : Matahari Bousquet, 23 ans, 1,80 m, titulaire d'une Licence Littérature et Civilisation étrangère en anglais. Actuellement assistante de direction dans l'automobile.

Miss Provence : Lou Ruat, 19 ans, 1,71 m, actuellement en deuxième année de licence économie et gestion.

Miss Côte d'Azur : Manelle Souahlia, 18 ans, 1,72 m, actuellement en deuxième année d'école de commerce.

Miss Languedoc-Roussillon : Lucie Caussanel, 18 ans, 1,80 m, actuellement en première année de médecine.

Miss Guadeloupe : Clémence Botino, 22 ans, 1,74 m, actuellement en première année de Master Histoire de l'Art.

Miss Réunion : Morgane Lebon, 21 ans, 1,76 m, actuellement en troisième année de licence AES (Administration économique et sociale).

Miss Mayotte : Eva Labourdere, 20 ans, 1,75 m, actuellement en deuxième année de BTS MECP (Métier esthétique, cosmétique et parfumerie).

Miss Nouvelle-Calédonie : Anaïs Toven, 18 ans, 1,70 m, actuellement en première année de licence SVT.

Miss Corse : Alixia Cauro, 20 ans, 1,76 m, actuellement en troisième année de licence de chimie.

Miss Lorraine : Ilona Robelin, 18 ans, 1,78 m, actuellement en première année de BTS profession immobilière.

Miss Alsace : Laura Theodori, 23 ans, 1,71 m, titulaire d'une licence 3 management et entrepreneuriat.

Miss Midi-Pyrénées : Andréa Magalhaes, 21 ans, 1,72 m, actuellement en deuxième année de licence de biologie.

Miss Aquitaine : Justine Delmas, 21 ans, 1,77 m, actuellement en troisième année de licence de droit.

Miss Normandie : Marine Clautour, 21 ans, 1,72 m, actuellement en première année de Master assurance et gestion du patrimoine.

Miss Île-de-France : Évelyne De Larichaudy, 23 ans, 1,72 m, actuellement ingénieur étude de prix.

Miss Bourgogne : Sophie Diry, 21 ans, 1,76 m, actuellement en première année de Master biochimie et biologie moléculaire.

Miss Bretagne : Romane Edern, 24 ans, 1,73 m, titulaire d'un Master 2 en neuropsychologie et neuroimagerie cognitives.

Miss Pays de Loire : Yvana Cartaud, 18 ans, 1,73 m, actuellement en cursus littéraire pour intégrer une fac de droit.

Miss Limousin : Alison Salapic, 22 ans, 1,72 m, actuellement infirmière.

Miss Centre-Val de Loire : Jade Simon-Abadie, 22 ans, 1,73 m, actuellement en Master 2 communication des entreprises et des institutions.

Miss Martinique : Ambre Bozza, 21 ans, 1,75 m, actuellement en première année de Diplôme national d'art.

Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy : Layla Berry, 20 ans, 1,75 m, actuellement en troisième année de licence en stratégie et économie d'entreprise.

Miss Poitou-Charentes : Andréa Galland, 19 ans, 1,72 m, actuellement en préparation pour entrer à l'école de sous-officier.

Miss Champagne-Ardenne : Lucile Moine, 18 ans, 1,73 m, actuellement en première année de licence d'hôtellerie et de tourisme.

Miss Nord-Pas-de-Calais : Florentine Somers, 19 ans, 1,77 m, actuellement en préparation pour le concours d'éducateur spécialisé.

Miss Guyane : Dariana Abe, 21 ans, 1,73 m, actuellement en première année de formation d'esthétique.

Miss Auvergne : Meissa Ameur, 21 ans, 1,86 m, actuellement en deuxième année de licence de droit.

Miss Rhône-Alpes : Chloé Prost, 20 ans, 1,77 m, actuellement en première année de Master gestion production logistique et achats.

Miss Franche-Comté : Solène Bernardin, 23 ans, 1,76 m, actuellement en première année de Master management international.

Miss Picardie : Morgane Fradon, 20 ans, 1,74 m, actuellement en deuxième année de licence LEA (langues étrangères appliquées) anglais/espagnol option italien.

Pour savoir qui sera notre prochaine Miss France 2020, rendez-vous le 14 décembre 2019, en direct sur TF1 !