Miss France 2020 : Ambre Bozza est Miss Martinique 2019

Originaire de Sainte-Luce, Ambre Bozza succède à Olivia Luscap, Miss Martinique 2018.

La jeune femme représentera donc son île au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Ambre Bozza, Miss Martinique 2019 ?

Âgée de 21 ans, Ambre Bozza mesure 1,76 m. Élue le 4 octobre dernier au parc Aimé-Césaire à Fort-de-France, la jeune fille est étudiante en deuxième année d'école d'art et souhaite devenir artiste plasticienne.

Elle est le fruit d'une union mixte puisque sa maman est martiniquaise, tandis que son papa est originaire de Montech, dans le Tarn-et-Garonne.

Très humble, la jeune femme a publié sur son compte Instagram un joli message, quatre jours après son couronnement. "J'ai souhaité, par ces quelques lignes, vous témoigner ma profonde gratitude pour votre présence et votre soutien. Je suis heureuse de vous rencontrer au travers ces nombreuses marques de sympathie que vous me partagez par messages ou en photos", écrit-elle.

Interrogée par France Antilles, qui a souhaité dresser son portrait chinois, la jeune fille déclare que si elle devait être un élément, elle serait l'eau, synonyme de douceur, de puissance et surtout source de vie. Pour un moment de la journée, elle serait l'aurore, qu'elle considère comme l'un des moments les plus inspirants. Et si elle devait avoir un super-pouvoir, elle souhaiterait répandre le pardon dans le coeur des hommes.

Passionnée par la littérature, Ambre Bozza a une devise bien précise qui lui tient à coeur : "Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur", une jolie citation de Ralph Waldo Emerson.

Découvrez d'autres Miss déjà élues dans leur région :

– Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, le 21 juin à Papeete.

– Lou Ruat, élue Miss Provence 2019, le 26 juillet à Cogolin.

– Manelle Souahlia, élue Miss Côte d'Azur 2019, le 28 juillet à Mandelieu-la-Napoule.

– Lucie Caussanel, élue Miss Languedoc-Roussillon 2019, le 3 août à Vias.

– Clémence Botino, élue Miss Guadeloupe 2019, le 3 août 2019 au Gosier.

– Morgane Lebon, élue Miss Réunion 2019, le 24 août à Saint-Denis.

– Éva Labourdère, élue Miss Mayotte 2019, le 31 août à Trévani.

– Anaïs Toven, élue Miss Nouvelle-Calédonie 2019, le 31 août à Païta.

– Alixia Cauro, élue Miss Corse 2019, le 6 septembre à Porticcio.

– Ilona Robelin, élue Miss Lorraine 2019, le 7 septembre à Amnéville.

– Laura Theodori, élue Miss Alsace 2019, le 8 septembre à Monswiller.

– Andréa Magalhaes, élue Miss Midi-Pyrénées 2019, le 13 septembre à Mazamet.

– Justine Delmas, élue Miss Aquitaine 2019, le 14 septembre à Bergerac.

– Marine Clautour, élue Miss Normandie 2019, le 20 septembre à Tinchebray-Bocage.

– Évelyne de Larichaudy, élue Miss Île-de-France 2019, le 21 septembre à Dammarie-les-Lys.

– Sophie Diry, élue Miss Bourgogne 2019, le 22 septembre à Autun.

– Romane Edern, élue Miss Bretagne 2019, le 27 septembre à Ploemeur.

– Yvana Cartaud, élue Miss Pays de la Loire 2019, le 28 septembre à Château-Gontier.

– Alison Salapic, élue Miss Limousin 2019, le 4 octobre à Aubusson.