Miss France 2020 : Lucille Moine est Miss Champagne-Ardenne 2019

Originaire de Charleville-Mézières, Lucille Moine succède à Paméla Texier, Miss Champagne-Ardenne 2018.

La jeune femme représentera donc sa région au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Lucille Moine, Miss Champagne-Ardenne 2019 ?

Âgée de 18 ans, Lucille Moine mesure 1,73 m. Élue le 11 octobre dernier à Troyes devant 1300 personnes dont Sylvie Tellier et Vaimalama Chaves, Miss France 2019, la jeune fille venait d'être sacrée Miss Ardennes 2019, neuf jours auparavant.

Elle qui a décroché son baccalauréat l'été dernier au lycée Sévigné de Charleville-Mézières est maintenant étudiante dans l'événementiel et le tourisme au sein de l'École internationale Tunon à Reims. Plus tard, elle souhaite évoluer dans le domaine du luxe et du voyage.

Interrogée par L'Ardennais, la jeune fille a confié après son sacre : "Au départ, je ne voulais pas m'inscrire au concours, on est venu me chercher, on m'a convaincue de me lancer. Et je ne regrette pas, c'est une expérience cool à vivre." À l'inverse de la quasi-totalité de ses rivales, devenir Miss n'était donc pas un rêve de petite fille pour cette très jeune demoiselle.

À France 3 Grand Est, Lucille Moine explique avoir été contactée sur les réseaux sociaux pour lui proposer de participer à l'élection : "Le comité Champagne-Ardenne m'a envoyé un message sur Instagram pour savoir si je mesurais bien au moins 1,70 m et si je n'étais pas tatouée", raconte-t-elle. Elle accepte et, quelques jours plus tard, la voilà reine de beauté de sa région ! Une ascension express dont la jeune femme compte bien profiter au maximum : "Cela donne confiance en soi. J'aimerais aussi beaucoup faire de l'humanitaire et cette aventure peut me le permettre, car j'aurai une plus grande visibilité."

