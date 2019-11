Miss France 2020 : Solène Bernardin est Miss Franche-Comté 2019

Originaire de Granges-la-Ville, Solène Bernardin succède à Lauralyne Demesmay, Miss Franche-Comté 2018.

La jeune femme représentera donc sa région au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre 2019.

Qui est Solène Bernardin, Miss Franche-Comté 2019 ?

Âgée de 23 ans, Solène Bernardin mesure 1,76 m. Élue le 20 octobre dernier au Micropolis de Besançon, la jeune femme est titulaire d'une licence professionnelle Banque et projette d'enchaîner dès 2020 avec un master de management à l'INSEEC de Lyon. Son objectif est de pouvoir un jour lancer sa propre chaîne de restauration internationale.

En 2016, Solène Bernardin s'était déjà présentée à l'élection de Miss Franche-Comté où elle avait terminé troisième dauphine.

La jeune femme voue une immense passion à la gastronomie, mais aussi aux voyages. Elle a d'ailleurs vécu pendant plus d'un an aux États-Unis avant de s'envoler pour l'Asie et l'Australie pendant cinq mois. Elle est de retour en France depuis seulement l'été dernier.

Interrogée par l'Est Républicain, Solène Bernardin a déclaré que sa préparation à l'élection régionale lui avait pris quatre mois. "C'est une préparation physique, même pour les tests de culture générale. C'est un concours d'élégance, il faut également prendre l'habitude de bien se tenir. Je me suis préparée à fond pour ne rien regretter", déclare-t-elle. Et cet entraînement a porté ses fruits puisque la belle a non seulement remporté la couronne, mais aussi le Prix de la culture générale.

Bien décidée à tout donner pour l'élection nationale, la jeune femme s'est montrée assez impatiente pour le grand jour : "Je n'ai pas encore totalement conscience de ce qui va arriver. Je vais me préparer à fond pour Miss France comme je l'ai fait pour Miss Franche-Comté, pour ne rien regretter, dans tous les cas. Ça va être rapide mais j'ai hâte."

Découvrez d'autres Miss déjà élues dans leur région :

– Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, le 21 juin à Papeete.

– Lou Ruat, élue Miss Provence 2019, le 26 juillet à Cogolin.

– Manelle Souahlia, élue Miss Côte d'Azur 2019, le 28 juillet à Mandelieu-la-Napoule.

– Lucie Caussanel, élue Miss Languedoc-Roussillon 2019, le 3 août à Vias.

– Clémence Botino, élue Miss Guadeloupe 2019, le 3 août 2019 au Gosier.

– Morgane Lebon, élue Miss Réunion 2019, le 24 août à Saint-Denis.

– Éva Labourdère, élue Miss Mayotte 2019, le 31 août à Trévani.

– Anaïs Toven, élue Miss Nouvelle-Calédonie 2019, le 31 août à Païta.

– Alixia Cauro, élue Miss Corse 2019, le 6 septembre à Porticcio.

– Ilona Robelin, élue Miss Lorraine 2019, le 7 septembre à Amnéville.

– Laura Theodori, élue Miss Alsace 2019, le 8 septembre à Monswiller.

– Andréa Magalhaes, élue Miss Midi-Pyrénées 2019, le 13 septembre à Mazamet.

– Justine Delmas, élue Miss Aquitaine 2019, le 14 septembre à Bergerac.

– Marine Clautour, élue Miss Normandie 2019, le 20 septembre à Tinchebray-Bocage.

– Évelyne de Larichaudy, élue Miss Île-de-France 2019, le 21 septembre à Dammarie-les-Lys.

– Sophie Diry, élue Miss Bourgogne 2019, le 22 septembre à Autun.

– Romane Edern, élue Miss Bretagne 2019, le 27 septembre à Ploemeur.

– Yvana Cartaud, élue Miss Pays de la Loire 2019, le 28 septembre à Château-Gontier.

– Alison Salapic, élue Miss Limousin 2019, le 4 octobre à Aubusson.

– Ambre Bozza, élue Miss Martinique 2019, le 4 octobre à Fort-de-France.

– Jade Simon-Abadie, élue Miss Centre-Val de Loire 2019, le 5 octobre à Déols.

– Layla Berry, élue Miss Saint-Barthélemy et Saint-Martin 2019, le 5 octobre à Marigot.

– Andréa Galland, élue Miss Poitou-Charentes 2019, le 6 octobre à La Rochelle.

– Lucille Moine, élue Miss Champagne-Ardenne 2019, le 11 octobre à Troyes.

– Florentine Somers, élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2019, le 12 octobre à Orchies.

– Dariana Abé, élue Miss Guyane 2019, le 12 octobre à Cayenne.

– Meissa Ameur, élue Miss Auvergne 2019, le 18 octobre à Montluçon.

– Chloé Prost, élue Miss Rhône-Alpes 2019, le 19 octobre à Bourg-en-Bresse.