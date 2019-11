Miss France 2020 : Florentine Somers est Miss Nord-Pas-de-Calais 2019

Originaire de Loon-Plage, Florentine Somers succède à Annabelle Varane, Miss Nord-Pas-de-Calais 2018.

La jeune femme représentera donc sa région au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais 2019 ?

Âgée de 19 ans, Florentine Somers mesure 1,77 m. Élue le 12 octobre dernier à Orchies, elle s'est vu remettre sa couronne devant plus de 4000 spectateurs. Et c'est avec l'écharpe de Miss Dunkerque que la belle a défilé sous les applaudissements enthousiastes de ses admirateurs.

Après avoir été personnellement félicitée par Maëva Coucke, ex-Miss France 2018, la belle entend bien aller jusqu'au bout de cette expérience : "J'essaierai de ramener à nouveau la couronne dans le Nord-Pas-de-Calais !" déclarait-elle sur la scène de l'arena juste après son sacre.

Jeune bachelière, Florentine Somers souhaite poursuivre ses études pour devenir éducatrice spécialisée afin de venir en aide aux personnes atteintes de trisomie 21.

Pour France 3 Hauts-de-France, la belle s'est confiée : "En fait, je n'avais jamais réellement envisagé de me présenter aux élections. C'est parti d'une petite blague. Au final, je me suis prise à mon propre jeu et à mon propre piège aussi... et je me suis lancée. Ce n'est que du bonheur." Une formidable aubaine pour la jolie jeune femme qui semble partir avec le statut de grande favorite.

Engagée, Florentine Somers a également choisi de défendre l'association Écoute ton coeur, qui défend les enfants autistes. Une cause qui lui tient tout particulièrement à coeur.

