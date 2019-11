Miss France 2020 : Chloé Prost est Miss Rhône-Alpes 2019

Originaire de Légny, Chloé Prost succède à Pauline Ianiro, Miss Rhône-Alpes 2018.

La jeune femme représentera donc sa région au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre 2019.

Qui est Chloé Prost, Miss Rhône-Alpes 2019 ?

Âgée de 20 ans, Chloé Prost mesure 1,77 m. Élue le 19 octobre dernier à l'Ainterexpo de Bourg-en-Bresse, la jeune femme est actuellement étudiante en Master Management des Achats au sein de l'Institut d'administration des entreprises (IAE), à Lyon. Passionnée par le monde de la mode depuis toute petite, elle souhaite par la suite travailler dans une entreprise de luxe internationale.

Sacrée Miss Beaujolais 2019 et Miss Rhône 2019 auparavant, elle se définit comme une personne naturelle et déterminée. Très sportive, elle pratique régulièrement la danse mais aussi le tennis et la course à pied afin de se préparer au mieux pour les concours de beauté.

Jeune femme très engagée, elle officie annuellement auprès du Téléthon du Rhône et agit contre le harcèlement scolaire via l'association Hugo. Chloé Prost est aussi la marraine de l'association Rackiel Challenge, venant en aide aux enfants en rééducation.

Très méticuleuse, la jeune femme dispose de réseaux sociaux menés d'une main de maître et dotés d'une parfaite communication. Une qualité essentielle pour une éventuelle future Miss France !

Découvrez d'autres Miss déjà élues dans leur région :

– Matahari Bousquet, élue Miss Tahiti 2019, le 21 juin à Papeete.

– Lou Ruat, élue Miss Provence 2019, le 26 juillet à Cogolin.

– Manelle Souahlia, élue Miss Côte d'Azur 2019, le 28 juillet à Mandelieu-la-Napoule.

– Lucie Caussanel, élue Miss Languedoc-Roussillon 2019, le 3 août à Vias.

– Clémence Botino, élue Miss Guadeloupe 2019, le 3 août 2019 au Gosier.

– Morgane Lebon, élue Miss Réunion 2019, le 24 août à Saint-Denis.

– Éva Labourdère, élue Miss Mayotte 2019, le 31 août à Trévani.

– Anaïs Toven, élue Miss Nouvelle-Calédonie 2019, le 31 août à Païta.

– Alixia Cauro, élue Miss Corse 2019, le 6 septembre à Porticcio.

– Ilona Robelin, élue Miss Lorraine 2019, le 7 septembre à Amnéville.

– Laura Theodori, élue Miss Alsace 2019, le 8 septembre à Monswiller.

– Andréa Magalhaes, élue Miss Midi-Pyrénées 2019, le 13 septembre à Mazamet.

– Justine Delmas, élue Miss Aquitaine 2019, le 14 septembre à Bergerac.

– Marine Clautour, élue Miss Normandie 2019, le 20 septembre à Tinchebray-Bocage.

– Évelyne de Larichaudy, élue Miss Île-de-France 2019, le 21 septembre à Dammarie-les-Lys.

– Sophie Diry, élue Miss Bourgogne 2019, le 22 septembre à Autun.

– Romane Edern, élue Miss Bretagne 2019, le 27 septembre à Ploemeur.

– Yvana Cartaud, élue Miss Pays de la Loire 2019, le 28 septembre à Château-Gontier.

– Alison Salapic, élue Miss Limousin 2019, le 4 octobre à Aubusson.

– Ambre Bozza, élue Miss Martinique 2019, le 4 octobre à Fort-de-France.

– Jade Simon-Abadie, élue Miss Centre-Val de Loire 2019, le 5 octobre à Déols.

– Layla Berry, élue Miss Saint-Barthélemy et Saint-Martin 2019, le 5 octobre à Marigot.

– Andréa Galland, élue Miss Poitou-Charentes 2019, le 6 octobre à La Rochelle.

– Lucille Moine, élue Miss Champagne-Ardenne 2019, le 11 octobre à Troyes.

– Florentine Somers, élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2019, le 12 octobre à Orchies.

– Dariana Abé, élue Miss Guyane 2019, le 12 octobre à Cayenne.

- Meissa Ameur, élue Miss Auvergne 2019, le 18 octobre à Montluçon.