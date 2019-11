Miss France 2020 : Dariana Abé est Miss Guyane 2019

Originaire d'Apatou, Dariana Abé succède à Laureline Decocq, Miss Guyane 2018.

La jeune femme représentera donc son île au concours Miss France, qui se déroulera au Dôme de Marseille, le 14 décembre prochain.

Qui est Dariana Abé, Miss Guyane 2019 ?

Âgée de 21 ans, Dariana Abé mesure 1,73 m. Élue le 12 octobre dernier au Zéphyr de Cayenne, la jeune femme est esthéticienne dans la vie de tous les jours.

Ses proches la décrivent comme une demoiselle authentique, légère et toujours très agréable. Souriante, Dariana prend la vie du bon côté et se prend très peu la tête. Interrogée par le comité Miss Guyane, Dariana Abé a déclaré souhaiter pouvoir éradiquer de la planète toutes les violences faites aux femmes et considère que ces dernières sont devenues trop banalisées.

Précédemment élue deuxième dauphine de Miss Apatou en août dernier, Dariana Abé a tout de même souhaité tenter sa chance à l'élection régionale. Finalement sacrée à sa grande surprise, la jeune femme, invitée sur le plateau du JT local, a déclaré : "Je viens de la commune d'Apatou, c'est bien vrai, mais là, je représente toute la Guyane. (...) Je suis l'ambassadrice de la Guyane et j'irai représenter la Guyane à Miss France. Je suis là pour vous mettre des paillettes dans vos yeux à tous et c'est ce que je vais faire le soir de l'élection Miss France."

Confiante, la jeune femme a assuré qu'elle donnerait le meilleur d'elle-même lors de l'élection nationale, même si elle avoue timidement appréhender cette échéance : "Quand je veux faire quelque chose, je me donne les moyens de bien le faire et d'aller jusqu'au bout, donc je sais que tout se passera bien."

