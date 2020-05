Koh-Lanta : Denis Brogniart trop cash envers Inès ? Il assume

Vendredi 8 mai 2020, un nouvel épisode de Koh-Lanta a été diffusé sur TF1, à l'issue duquel Jessica a été éliminée du jeu. Mais outre son départ, les internautes ont été marqués par une remarque de Denis Brogniart. En effet, lors du Conseil, l'animateur s'est montré quelque peu cash avec les aventuriers alors qu'il les mettait chacun face à sa situation. Et d'après lui, celle d'Inès n'est pas la meilleure. Tandis que l'équipe des ex-Jaunes expliquait vouloir désormais avancer au mérite, Denis Brogniart a pointé du doigt le manque d'efficacité de la jeune Toulousaine. "Inès, ça doit vous inquiéter tout ça ? Parce que franchement sur les épreuves, vous ne faites pas partie des trois meilleurs chez les ex-Jaunes", a-t-il lâché.

Face aux nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, la figure de la Une n'a eu d'autre choix que de s'expliquer. Avant d'entamer son live avec Jessica sur Instagram, il s'est donc défendu de toute attaque gratuite. "Tout cela est dit au vu et au su de tout le monde, je me permets une petite remarque pour dire à Inès à ce moment-là évidemment que compte tenu des performances jusqu'à l'instant où on se parle, ça sera compliqué de faire partie des vainqueurs au mérite", a-t-il rappelé. Et d'ajouter : "Comprenez bien qu'au Conseil, je pose des questions, j'essaie de clarifier certaines situations, mais jamais je n'interviens dans les stratégies. Vous ne me verrez jamais poser une question sur telle ou telle stratégie, sur telle ou telle phrase prononcée par un aventurier, seul face à une caméra."

De plus, à ce stade de la compétition, la question apparaissait tout à fait "naturelle" aux yeux de Denis Brogniart : "Mon rôle aussi, complète-t-il, et ça fait 20 ans que ça dure, c'est de poser les questions à un moment ou à un autre, parce qu'évidemment on peut toujours dire que c'est au mérite que maintenant ça va se jouer, ce n'est pas du tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant." Reste désormais à savoir si cette nouvelle stratégie des Jaunes sera mise en place lors des prochains épisodes, ce qui pourrait bien bouleverser l'aventure...