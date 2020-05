Jessica (Koh-Lanta) éliminée : son retour en France très éprouvant (EXCLU)

Candidate emblématique de Koh-Lanta en 2015, Jessica a fait un retour en force dans cette édition 2020. Aux côtés de Teheiura, Claude, Moussa et Sara, elle faisait partie des cinq héros à retenter leur chance dans l'aventure. Malheureusement pour la grande sportive, son flambeau s'est éteint ce vendredi 8 mai à l'issue du dernier Conseil. Bien qu'elle ait remporté l'épreuve de confort avec son équipe, la belle brune a été trahie par celui qu'elle pensait être son allié, Régis.

Reste que Jessica ressort de cette deuxième expérience des étoiles plein les yeux. Néanmoins, le retour à la réalité n'a pas été des plus simples. Pour Purepeople.com, elle évoque notamment la tristesse qui l'a envahie une fois le tournage terminé. En effet, Jessica nous explique qu'il lui a fallu du temps pour accepter le fait que Koh-Lanta appartenait désormais au passé. "C'était pas évident... Quand je reviens de ces aventures, je me retrouve à pleurer. Comme lorsqu'on revient de super vacances, Koh-Lanta me fait exactement le même effet. Quand je rentre, je suis mélancolique. Je suis contente de retrouver mes proches, mais j'ai cette mélancolie en moi qui ne partira jamais. J'ai arrêté de pleurer depuis, je vous rassure mes larmes ont séché (rires)", confie-t-elle.

Et lorsque Jessica peut enfin se remettre de ses émotions, elle doit faire face à la diffusion des épisodes. Une épreuve qui se révèle particulièrement difficile à ses yeux. "Je ne peux plus me voir à l'écran ! J'ai énormément de mal à me voir amaigrie, les joues creuses, ça me gêne. Ce n'est pas évident de se regarder comme ça", reconnaît-elle. En outre, impossible pour elle de savoir de combien de kilos elle s'est délestée lorsqu'elle était sur l'île. "La première émission, j'ai perdu 7 kilos et la deuxième je ne peux pas vous dire parce que la balance était cassée à ma sortie du jeu (rires). Ça m'embête parce que j'avais vraiment envie de savoir." Quoi qu'il en soit, nul doute que Jessica a retrouvé sa forme au vu des photos de ses séances de sport et de son corps zéro défaut postées sur son compte Instagram.

