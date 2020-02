Jessica (Koh-Lanta) : En bombe ultrasportive et sensuelle sur Instagram

Jessica, jeune femme au tempérament de feu qui a participé à Koh-Lanta (TF1) en 2015, s'apprête à faire son grand retour dans la prochaine saison du programme, qui débutera dès le 21 février 2020. Pour l'occasion, la jolie brune, qui était déjà très sportive, n'a pas hésité à endurcir son programme d'entraînement afin d'être au meilleur de sa forme. Très active sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, la jeune femme, maman de Shana âgée de 15 ans, partage quotidiennement des photos de ses séances, dévoilant ainsi son corps de rêve.

Habituée de la salle de sport, Jessica passe une grande partie de ses journées à soulever des poids et travailler son cardio. Une détermination à toute épreuve qui sera probablement bien utile dans sa nouvelle aventure. Habitant dans l'Essonne, la belle se rend la plupart du temps dans une salle de musculation de Villiers-sur-Marne. Fière de sa silhouette, elle n'hésite pas à s'afficher en pantalon de sport très moulant et en brassière. Le visage fermé, concentrée dans son effort, Jessica a tout de ce qu'on appelle la fit-girl parfaite. D'ailleurs, comme elle l'explique dans les colonnes du magazine Public, elle a déjà participé à des compétitions de body-building : "C'était lorsque j'étais avec mon ex-mari, qui pratiquait en amateur. Mais j'ai arrêté, et mon corps ne ressemble plus du tout à ça maintenant. Je suis tout à fait normale, si ce n'est que j'ai gagné une bonne ceinture abdominale", affirme-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, ses fans l'encouragent et la complimentent souvent sur son physique de rêve. Il faut dire qu'entre ses abdominaux en béton et ses cuisses galbées, Jessica a tout pour faire tourner les têtes.

Pour autant, Jessica avoue ne pas être 100% naturelle : "Je me suis fait refaire la poitrine lorsque j'avais une trentaine d'années. J'étais complexée par mes petits seins. J'adore la chirurgie ! Si j'avais les moyens, je me ferais refaire la bouche... J'ai un gros complexe avec mes dents", dévoile-t-elle.