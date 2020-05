Jessica (Koh-Lanta) éliminée : "La stratégie de Régis était contre moi" (EXCLU)

Les jeux étaient une nouvelle fois serrés lors du Conseil de Koh-Lanta, vendredi 8 mai 2020. Et c'est finalement Jessica qui a été éliminée ! La jeune femme a été trahie par Régis alors que ce dernier s'était allié à elle pour faire tomber Alexandra. Jessica, l'une des candidates héros de cette édition, fait aujourd'hui le point sur son aventure. Interview.

Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été éliminée ?

Je m'y attendais, ce n'était pas une grande surprise. Je pensais être éliminée depuis bien avant déjà. Je suis passée entre les mailles du filet comme j'ai pu en avançant toute seule dans mon aventure, enfin plus ou moins avec mon acolyte Claude. Mais je sais que le vent tourne à ce moment-là. La stratégie que Régis a mise en place était contre moi, du coup ce n'était pas une surprise.

Aviez-vous réellement confiance en Régis ? Pourquoi lui proposer une alliance alors qu'il vous avait déjà trahie ?

En fait, avec Régis, on n'a pas beaucoup échangé pendant l'aventure. Et puis arriva cette fameuse épreuve des binômes. On a appris à se connaître et Régis a apprécié ma personnalité. En plus, il était très hésitant sur la suite de son aventure. Moi, j'ai pas beaucoup de cartes en main, je suis toute seule du coup je lui dis 'si tu me viens en aide, je t'aiderai aussi, je te prouverai que je ne te trahirai pas'. J'avais envie de lui tendre la main. À ce moment-là, il est moins à l'aise avec son équipe et il a décidé de se mettre de mon côté. Je ne lui en tiens pas rigueur mais j'aurais juste préféré qu'il me dise qu'il aurait voulu avancer avec eux.

D'après vous, pourquoi a-t-il dit lors du précédent conseil que vous teniez un listing des personnes à éliminer ? Que s'est-il réellement passé ?

Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Vous savez, moi j'avance coup après coup, jour après jour. À ce moment-là, le but est déjà de sauver notre peau en binôme. Ensuite, moi je n'ai plus d'alliés et lui il est hésitant sur son alliance et quand on discute il va me confier 'moi si j'avance avec vous, je vais me faire dégommer derrière'. Donc bien sûr que je vais le rassurer à ce niveau-là, mais la suite de l'aventure je ne la connais pas. Dans Koh-Lanta, il est impossible de se projeter. C'est impossible d'établir une liste en voulant éliminer untel ou untel. J'aurai jamais le fin mot de l'histoire sur ça. D'ailleurs, il me dit qu'il a 'cru comprendre' mais à aucun moment une liste n'est sortie avec des prénoms. Le but était simplement d'avancer à l'instant T et de se sauver.

Vous dites avoir vu Moussa et Régis discuter en pleine nuit... Pensez-vous que c'est à ce moment-là que Régis a flanché ?

Régis était vraiment dans l'hésitation et lorsqu'il a accepté l'alliance avec moi, il était sincère. Je pense aussi que l'équipe des ex-Jaunes est très soudée et qu'ils avancent en équipe - et c'est tout à leur honneur. Ils ont vu un de leurs soldats être dans l'hésitation et ils n'ont pas voulu le perdre. Et ils vont faire quelque chose qui est intelligent, c'est-à-dire qu'ils sont allés le chercher et ils l'ont rassuré. Régis avait le cul entre deux chaises, il a eu peur pour la suite de son aventure, il a eu un manque de confiance face à son équipe et il a tenté de se rapprocher de nous ; et Moussa intervient à ce moment-là et ça a payé.

D'ailleurs, Moussa ne devrait-il pas plutôt favoriser l'alliance des héros selon vous ? Comment se fait-il qu'il soit plus proche des ex-Jaunes que des héros ?

La posture de Moussa depuis le début du jeu est délicate. Il commence l'aventure en étant isolé avec nous et on n'est pas vraiment dans le game encore, on ne sait pas ce qu'il va se passer, où est le reste de l'équipe... Et Moussa va gagner l'épreuve et va pouvoir rejoindre cette équipe qui va l'accueillir. Ils vont se construire tous ensemble. Donc il est partagé entre les héros et la compétition en équipe. Et le fait de se souder comme ça à des personnes, c'est ce qu'il y a de plus important. On n'était pas avec lui à ce moment-là, on l'a retrouvé plus tard.

En voulez-vous aux ex-Jaunes de ne vouloir poursuivre l'aventure qu'entre eux après la réunification et d'éliminer les candidats les plus performants ?

En toute honnêteté, je préfère la stratégie des Jaunes à celle des Rouges. Moi, je ne suis dans aucune équipe, mais je ne me serais pas alliée avec les Rouges. Ce que font les Jaunes est en train de payer. Si j'avais dû choisir, je me serai mise avec eux.

Vous étiez quasisment seule pendant toute l'aventure. Pour quelle raison ?

Je me suis éliminée toute seule en fait au début du jeu. Et quand j'intègre pour la première fois l'île, ils ont déjà tous créé leurs affinités.

Plusieurs candidats en ont pris pour leur grade sur les réseaux sociaux... Que pensez-vous de cela ?

Je suis évidemment contre tout ça. Vous savez, avec Koh-Lanta, on anime les soirées des gens tous les vendredis soir, c'est comme une super série. Et il y a des moments, tu déteste untel, tu ne supportes pas ceci ou cela... On sert un ascenseur émotionnel aux gens et je comprends qu'ils veuillent interagir, les réseaux sociaux sont magiques pour ça. On peut échanger avec eux, on peut les faire participer, ils ont le droit de parole mais par contre, tout ce qui est menaces de mort, c'est inadmissible et ça va avoir de réelles conséquences, là ça va trop loin.

Avez-vous, vous aussi, été victime de ces attaques ?

J'ai reçu de toutes petites insultes après mon premier vote contre Teheiura, qui n'avait pas d'impact en soi sur le jeu. Mais après, j'ai pu m'expliquer et au fur et à mesure, j'ai gagné le coeur des gens et maintenant je n'ai plus du tout d'insultes. Mais ça me peine pour mes camarades.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous ?

Ce qui a été le plus dur, c'est de ne pas avoir une réelle équipe. J'ai avancé quasiment seule et c'est ça qui m'a manqué le plus. Mais je n'ai aucun regret parce que je garde que du positif de ces deux aventures qui ont été magnifiques. Je suis vraiment amnésique de tous les problèmes et je n'ai que de belles images dans les yeux. Ce n'est qu'un jeu et j'en suis tellement consciente une fois qu'il est terminé. Je n'ai que du positif en tête.

Combien de kilos avez-vous perdus ?

La première émission, j'ai perdu 7 kilos, et la deuxième, je ne peux pas vous dire parce que la balance était cassée à ma sortie du jeu (rires). Ça m'embête parce que j'avais vraiment envie de savoir. Mais par contre, je ne peux plus me voir à l'écran ! J'ai énormément de mal à me voir amaigrie, les joues creuses, ça me gêne. Ce n'est pas évident de se regarder comme ça.

Comment s'est déroulé le retour à la réalité ?

C'était pas évident... Quand je reviens de ces aventures, je me retrouve à pleurer. Comme lorsqu'on revient de super vacances, Koh-Lanta ça me fait exactement le même effet. Quand je rentre, je suis mélancolique. Je suis contente de retrouver mes proches, mais j'ai cette mélancolie en moi qui ne partira jamais. J'ai arrêté de pleurer depuis, je vous rassure : mes larmes ont séché (rires).

En février 2020, vous racontiez avoir dû quitter votre maison après votre séparation et être hébergée, avec votre fille, chez Nathalie (ex-candidate de Koh-Lanta). Où en êtes-vous aujourd'hui ?

Je suis très, très bien, je me suis séparée comme beaucoup de personnes. J'ai refait ma vie, je suis en colocation dans une super maison avec des amis et on vit vraiment très bien.

