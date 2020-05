Koh-Lanta 2020 : Jessica éliminée, trahison et règlement de comptes !

Après l'élimination surprise du duo Teheiura et Charlotte lors du précédent épisode, Koh-Lanta fait son retour ce vendredi 8 mai 2020 sur TF1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les candidats encore en lice sont bien décidés à ne pas être les prochains à quitter le jeu... Mais l'un de ces huit aventuriers a dû plier bagage.

Règlement de comptes

Le dernier conseil avait été chaud. Après l'élimination de Teheiura et Charlotte, Jessica s'était rendu compte qu'elle avait été trahie par son binôme Régis. Ce dernier lui avait assuré qu'il voterait contre Éric, or il a inscrit le nom de Charlotte sur son bulletin, brisant leur alliance. Après le départ des malheureux éliminés, l'heure est au règlement de comptes pour les aventuriers.

Régis explique avoir retourné sa veste au moment où Jessica lui aurait dit qu'il y aurait un "listing" des candidats à éliminer. La candidate qui a intégré l'aventure comme héroïne nie, au même titre que son camarade Claude. Le ton monte, Jessica se lève et s'agace, Inès et Moussa s'en mêlent... mais chacun campe sur ses positions.

De leur côté, Teheiura et Charlotte rejoignent Pholien, Ahmad et Sam à la résidence du jury final. Le trio tombe des nues en apprenant que leurs deux camarades possédaient chacun un collier d'immunité... qu'ils n'ont pas joué.

Retour sur le camp des naufragés, où les tensions peinent à redescendre. Les anciens jaunes se félicitent de leur coup, tandis que Jessica rumine et s'agace toujours autant des mensonges de Régis.

Jeu de confort

Cette épreuve de confort se jouera en équipes. Lors du tirage au sort, Naoil et Inès sont les chefs d'équipes. L'équipe de Naoil est composée de Claude, Régis et Jessica. L'équipe d'Inès est composée de Moussa, Alexandra et Éric. Le jeu se déroule sur des labyrinthes flottant sur l'eau. Les aventuriers doivent rejoindre ces labyrinthes, y placer une boule au point de départ et lui faire attendre le plus rapidement possible le centre pour se fixer, grâce à leur poids. Au total, chaque équipe doit placer trois boules. Les gagnants auront la chance de découvrir une ferme perlière, une expérience magique à une heure et demie en hydravion.

L'équipe de Naoil a un léger avantage. Une fois tous sur le labyrinthe, ils bougent de manière synchronisée afin d'amener leur première boule au centre. Rapidement, ils parviennent à placer une boule et enchaînent. De leur côté, Inès, Moussa, Alexandra et Éric ont un peu plus de mal... Alors que l'équipe d'Inès n'a pu placer qu'une seule boule, Naoil, Claude, Jessica et Régis ont remporté l'épreuve !

Les heureux vainqueurs s'envolent vers la ferme perlière. Sur place, ils plongent récupérer les huîtres, apprennent à les nettoyer et découvrent les superbes perles qu'elles renferment. Un joli moment qui semble les émerveiller. En guise de souvenir, Naoil, Jessica, Régis et Claude ont en cadeau une perle chacun. Mais le confort ne s'arrête pas là pour eux ! Les aventuriers ont le droit à un festin composé de poulet, de légumes et de bien d'autres mets savoureux. Enfin, ils passent la nuit sur de vrais lits !

Stratégies et alliance

Au petit matin, les stratégies reprennent. Claude et Jessica proposent une alliance à Régis. Ils souhaitent éliminer Alexandra et ainsi briser le trio qu'elle forme avec Inès et Naoil. Régis, qui se considère comme la cinquième roue du carrosse avec Moussa et les filles, qualifie cette proposition d'"extrêmement alléchante". Le candidat accepte la proposition de Claude et Jessica. Il ne reste plus qu'à rallier Éric à leur cause... qui accepte de les suivre.

D'ailleurs, sur le camp, Éric ramène du poisson ! De quoi rendre ses camarades plus que ravis de manger enfin des protéines. Leur confort à eux, en quelque sorte.

Revirement de situation ! Dans la nuit, Jessica a ouvert les yeux et aperçu Régis et Moussa en train de chuchoter et se serrer la main. La candidate comprend alors qu'elle ne peut pas faire confiance à Régis, qui assurait avoir rejoint son camp. Ce dernier se défend et avoue avoir dit à Moussa qu'il ne suivrait plus l'alliance des anciens jaunes. Face à l'ensemble des ex-jaunes, Régis déclare ne pas vouloir voter contre Jessica et se sentir en danger...

Épreuve d'immunité

L'épreuve se présente sous forme d'étapes. Les six premiers aventuriers qui passent d'un point à l'autre par une échelle immergée sont qualifiés pour la suite. De là, ils doivent passer cinq étapes jusqu'à n'être plus que deux. Claude est le premier qualifié, suivi par Jessica, Alexandra, Moussa, Naoil et Inès. Éric et Régis s'arrêtent donc là.

Les six meilleurs doivent traverser sur une poutre métallique. Les cinq premiers sont Claude, Moussa, Alexandra et Naoil. C'est terminé pour Inès.

Désormais, les cinq meilleurs doivent passer d'un point à l'autre en équilibre sur deux cordes. Claude, Jessica, Naoil et Moussa sont qualifiés. Alexandra termine dernière et s'arrête là.

Les candidats encore en lice doivent passer à la prochaine étape en passant sur des rondins en bois. Claude, Jessica et Moussa se qualifient. C'est fini pour Naoil.

Enfin, le trio final, composé uniquement de héros, a pour mission de marcher en équilibre sur une poutre de corde menant à la dernière étape. Claude et Moussa ont été les plus rapides, Jessica rejoint ses camarades perdants.

Claude et Moussa, finalistes, vont se disputer la victoire sur l'intégralité du parcours. Claude prend une large avance sur son adversaire et remporte l'épreuve ! Il sera donc intouchable au conseil.

Conseil

C'est partagé entre les deux camps que Régis arrive au conseil. Et ce soir, tout repose sur lui.

Après le vote de chacun, place au dépouillement. Les jeux sont serrés entre Alexandra et Jessica. Et c'est finalement Jessica qui est éliminée ! La jeune femme est trahie par Régis... une deuxième fois. En plus d'avoir voté contre elle alors qu'il lui avait assuré qu'il voterait contre Alexandra, Régis a entraîné Éric avec lui. Une belle trahison...