Inès (Koh-Lanta) vulnérable face au coronavirus : gros coup de gueule

A cause de la polémique sur son maillot de bain très échancré dans Koh-Lanta, Inès a malgré elle fait oublier à certains téléspectateurs qu'elle était infirmière. Comme tout le personnel soignant, elle est donc confrontée au quotidien au coronavirus. Alors qu'Emmanuel Macron a appelé au confinement et que le personnel médical manque toujours de moyens et notamment de masques et gels hydroalcooliques, la jolie jeune femme a passé un message sur Instagram. Elle n'a pas mâché ses mots.

Le patients touchés par le Covid-19 envahissent les hôpitaux et comme Marine Lorphelin, Inès Loucif, candidate de Koh-Lanta, est confronté à l'urgence sanitaire qui touche notre pays et le fait, sans protection. Mardi 17 mars 2020 sur Instagram, elle a donc poussé un très gros coup de gueule contre ceux qui ne respectent pas les règles imposés et qui font tout pour se procurer du matériel médical. "Arrêtez d'aller prendre des masques en pharmacie et hôpitaux. Nous n'en avons plus à l'hôpital pour travailler avec les patients contaminés ! Vous êtes incroyables, vous me mettez hors de moi putain. Restez chez vous bordel de merde et arrêtez d'aller dévaliser le matériel dont nous avons besoin", a-t-elle écrit.

Il y a quelques jours, Inès avait déjà fait part de son inquiétude. Elle se sentait mal et avait appris qu'elle avait été en contact avec une personne contaminée : "Quand t'es malade, que tu suspectes d'avoir le coronavirus, mais que tu te dis que non malgré les symptômes, mais qu'au même moment, ton taff t'appelle pour te dire que tu as été en contact avec un patient porteur positif du virus et qu'ils l'ignoraient... eh mercéé c'était sûr ! Manque plus que je tire encore la boule noire ce soir à Koh-Lanta et on est bien !"