Marine Lorphelin face au coronavirus et déprimée : son compagnon la soutient

Les journées de Marine Lorphelin sont plus difficiles que d'habitude depuis que le pays a été touché par le coronavirus. Interne en médecine, Miss France 2013 est souvent face à des patients infectés par le virus. Régulièrement, elle donne de ses nouvelles en story Instagram. Et celles de ce lundi 16 mars 2020 étaient plutôt tristes.

Aujourd'hui, Marine Lorphelin fête ses 27 ans. Pourtant ce soir, elle est de garde à l'hôpital comme elle l'a confié sur le réseau social. "Oui, je suis de garde le soir de mon anniversaire. Je l'ai choisi, mais c'était avant le coronavirus", a-t-elle précisé. Elle a ensuite remercié les personnes qui lui ont envoyé de gentils messages pour cette occasion particulière.

"Je voulais juste vous dire que ça va. Le moral n'est pas forcément au beau fixe, parce que tout part un peu en cacahuète. Le travail c'est un peu tendu, les congés c'est mort. Personnellement aussi c'est un peu compliqué, je ne peux pas voir mon compagnon. C'est un peu dur, je n'ai pas trop envie d'en parler. Mais vos messages m'ont fait un peu de bien aujourd'hui. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde aux urgences, ça veut dire que les gens respectent les consignes de sécurité de ne pas venir aux urgences au moindre symptôme, mais d'appeler le généraliste ou de passer par le Samu s'il y a des signes inquiétants, notamment de gravité respiratoire", a-t-elle poursuivi. Marine Lorphelin a ensuite évoqué une "annonce qui va faire un peu mal", faisant référence à l'allocution qu'Emmanuel Macron a donnée à 20h. "Aujourd'hui on a eu trois patients infectés par le Covid-19, dont deux transférés en réanimation parce que ça s'aggravait assez vite", a-t-elle conclu.

Dans cette période difficile, Marine Lorphelin peut notamment compter sur son fiancé Christophe. Dans la matinée, il lui avait fait une belle déclaration sur Instagram, pour son anniversaire un peu particulier : "Aujourd'hui est un jour spécial, pourtant tu es en première ligne pour aider les personnes qui en ont besoin. Tu as choisi de faire passer la vie des autres avant la tienne, tu en as fait ton métier au prix de beaucoup de sacrifices parce que tu fais partie de ceux qui en sont capables. Aujourd'hui tu nous prouves encore que la beauté vient du coeur et qu'elle s'exprime dans les actes. Je suis tellement fier de toi Joyeux anniversaire mon ange. Je t'aime #medecin #premierelignedesefense #indocwetrust #loveyou #missu."