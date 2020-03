Coronavirus, Marine Lorphelin en première ligne : message spécial de son fiancé

La situation devient de plus en plus alarmante en France. Aux dernières nouvelles, le coronavirus a fait 127 morts et a contaminé 5 423 personnes, poussant le gouvernement à prendre des mesures plus radicales. Tous les espaces publics non indispensables ont été fermés et les Français ont été invités à se déplacer le moins possible. Et ce lundi 16 mars 2020, Emmanuel Macron va de nouveau prendre la parole en direct. Pendant ce temps, le personnel médical continue à se mobiliser depuis le début de cette crise afin de venir en aide aux patients infectés. Marine Lorphelin (27 ans) notamment est en première ligne, car elle est interne en médecine. Sur Instagram, son fiancé Christophe n'a pas caché sa fierté.

Le jeune homme d'affaires conseiller en investissements âgé de 35 ans a publié une photo de sa belle, portant un masque et toute de blanc vêtue. "Aujourd'hui est un jour spécial, pourtant tu es en première ligne pour aider les personnes qui en ont besoin. Tu as choisi de faire passer la vie des autres avant la tienne, tu en as fait ton métier au prix de beaucoup de sacrifices parce que tu fais partie de ceux qui en sont capables. Aujourd'hui tu nous prouves encore que la beauté vient du coeur et qu'elle s'exprime dans les actes. Je suis tellement fier de toi Joyeux anniversaire mon ange. Je t'aime #medecin #premierelignedesefense #indocwetrust #loveyou #missu", a-t-il écrit en légende de sa publication.