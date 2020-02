Marine Lorphelin : Tendre message à Christophe, qui la "complète"

Inconditionnellement amoureuse, Marine Lorphelin (26 ans) a écrit une très belle déclaration à son fiancé Christophe Malmezac le 14 février 2020. En légende d'un cliché où on l'aperçoit avec son homme, elle écrit : "J'aime tout chez toi. Ta gentillesse, ta douceur, ta force, tes petites attentions, tes beaux yeux, ton énergie, ta positivité. Je vous souhaite à tous de rencontrer cette personne, la personne qui vous complète et vous apporte un vrai amour sincère."

Amoureux à distance depuis cinq ans, Miss France 2013 termine ses études de médecine à Paris alors que le jeune homme de 35 ans travaille à Tahiti. Mais rien ne fane leur amour, bien plus fort que les milliers de kilomètres qui les séparent. D'ailleurs, l'ancienne reine de beauté compte bien rejoindre son amoureux dès qu'elle aura terminé ses études.

Interviewé par le magazine Gala en janvier 2020, le couple s'était confié sur ses projets et ses envies. Impatiente, l'ancienne miss révèle attendre le moment où elle rejoindra enfin l'homme de sa vie : "On sait pourquoi on s'attend : on s'aime, on va se marier et fonder une famille" ; la belle brune avait révélé que son homme lui avait demandé sa main via son compte Instagram le 13 janvier 2020. Complètement fou de sa future femme, Christophe avait confié qu'il désirait rapidement fonder une famille avec Marine en déclarant : "Un bébé ? Quand elle veut, je suis prêt !" Ce à quoi la jeune femme avait répondu : "Laisse-moi terminer mon internat, mon amour."

Le mariage de Marine Lorphelin et de Christophe Malmezac aura lieu fin 2020 à Tahiti.