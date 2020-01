Marine Lorphelin fiancée à Christophe : leurs projets après le mariage

L'amour à distance, c'est possible. Marine Lorphelin et Christophe Malmezac peuvent en témoigner. Depuis cinq ans, Miss France 2013 et le jeune homme d'affaires conseiller en investissements filent le parfait amour malgré les milliers de kilomètres qui les séparent. Elle est interne en médecine à Paris. Lui vit et travaille à Tahiti. Alors pour que cela dure, ils se sont imposé quelques règles, comme ils l'ont confié à l'occasion d'une interview pour Gala.

"On s'est imposé un rythme. On se retrouve minimum cinq fois par an et on s'appelle matin et soir quoi qu'il arrive. Au début, ce n'était pas simple, mais on y est arrivé", a expliqué le beau brun de 35 ans. C'est en juin 2014 que Marine Lorphelin et Christophe se sont rencontrés. La belle brune de 26 ans était jurée à l'élection de Miss Tahiti et monsieur a remplacé le skipper malade qui devait conduire les reines de beauté et leurs accompagnants, car son papa, le propriétaire du bateau, lui a demandé de l'aide. Ils se sont ensuite revus à l'occasion d'une soirée organisée par Mareva Galanter, Tahitienne et Miss France 1999. C'est là que leur romance est née. Si certains pensaient que ce ne serait qu'un amour de vacances, ils ont prouvé le contraire. "Notre relation est vite devenue une évidence et du domaine du possible", a précisé le futur médecin.

Prochainement, le couple passera un grand cap dans sa relation : ils ont en effet prévu de se marier. Une nouvelle que le public a apprise lors de la diffusion du documentaire L'Incroyable Destin des Miss, le 10 décembre 2019 sur C8, et confirmée par Marine Lorphelin : "On sait pourquoi on s'attend : on s'aime, on va se marier et fonder une famille."

Dans un an et demi, Marine terminera son internat et s'envolera pour Tahiti afin de vivre enfin au côté de son cher et tendre. Et cela ne les effraie aucunement. "On a déjà vécu ensemble pendant quatre mois, lorsque j'ai fait mon stage de fin d'études à Tahiti. On avait une délicieuse routine. On se connaît parfaitement parce que nous nous parlons beaucoup. En cinq ans, on a plus échangé que certains couples, mariés depuis trente ans. C'est aussi ça, l'amour à distance", a expliqué la jeune femme. Le jeune homme n'a toutefois pas caché que lorsqu'elle lui a annoncé qu'il devrait l'attendre sept ans pour qu'elle termine ses études de médecine, il avait "eu un choc".

