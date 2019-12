Marine Lorphelin, bientôt le mariage avec Christophe : l'ex-Miss fiancée !

Marine Lorphelin est une femme comblée. En plus de réaliser son rêve de devenir médecin, elle a trouvé l'homme de sa vie. Depuis un peu plus de cinq ans, elle file le parfait amour avec Christophe. Malgré la distance qui les sépare (le jeune homme habite en Nouvelle-Calédonie), leur amour ne faiblit pas, bien au contraire.

Mardi 10 décembre 2019, C8 diffusait le documentaire L'Incroyable Destin des Miss. Et Miss France 2013 a fait une belle révélation. Au cours d'une soirée, Marine Lorphelin a croisé Sonia Rolland (Miss France 2000). Après avoir parlé de tout et n'importe quoi, la jolie métisse de 38 ans lui a lancé : "J'ai appris que tu allais te marier !" Une déclaration que la principale intéressée a confirmée, sans toutefois en dire plus. Toutes nos félicitations aux futurs mariés !

Récemment, Marine Lorphelin se confiait sur son idylle au magazine Public : "Avec Christophe, qui vit en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas simple de conjuguer vie perso et vie amoureuse avec une vie professionnelle bien remplie, mais on y arrive. On se soutient mutuellement, on s'encourage et on fait tout pour passer de bons moments quand on se retrouve." Elle ne savait pas encore si elle pourrait déménager à l'autre bout du monde pour être avec Christophe mais, ce qui est certain, c'est que l'ancienne reine de beauté souhaite fonder une famille avec lui le moment venu.

Dès que l'occasion se présente, le couple se retrouve afin de passer ensemble des moments intenses. Début septembre, c'est en Grèce que les tourtereaux avaient posé leurs valises.