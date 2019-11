Marine Lorphelin, la distance avec Christophe : "Ce n'est pas simple"

Depuis un peu plus de cinq ans, Marine Lorphelin file le parfait amour avec Christophe. Malgré la distance, le beau brun habite en Nouvelle-Calédonie, les tourtereaux s'aiment comme au premier jour. Une romance sur laquelle Miss France 2013 s'est confiée auprès de Public.

Marine Lorphelin a une vie à cent à l'heure : entre son internat de médecine, son blog ou sa vie de people, la jeune femme de 26 ans ne chôme pas ! Il lui reste tout de même du temps pour son compagnon : "Avec Christophe, qui vit en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas simple de conjuguer vie perso et vie amoureuse avec une vie professionnelle bien remplie, mais on y arrive. On se soutient mutuellement, on s'encourage et on fait tout pour passer de bons moments quand on se retrouve." Elle ne sait pas encore si elle pourrait déménager à l'autre bout du monde pour être avec Christophe mais, ce qui est certain, c'est que l'ancienne reine de beauté souhaite fonder une famille. "Mais chaque chose en son temps, ça viendra plus tard", a-t-elle précisé.

Marine Lorphelin a également évoqué son internat. Après avoir précisé qu'elle était "officiellement médecin", elle a expliqué qu'elle travaillait dans un cabinet de médecine générale actuellement : "Parfois, je fais des consultations avec mon confrère, parfois toute seule. Lors de mon prochain stage, je travaillerai à l'hôpital." Au début, ses collègues étaient étonnés de voir qu'elle pouvait consacrer sa pause déjeuner à des interviews ou des selfies. "Ça pouvait faire jaser", a-t-elle admis auprès de Public. Mais une fois que les personnes apprennent à la connaître, ils se rendent compte qu'elle n'est "pas là pour faire de la figuration", mais bel et bien pour obtenir son diplôme.

On lui a ensuite demandé si des people lui réclamaient des consultations gratuites. "Ça peut arriver (rires). Je donne souvent des conseils à mes amies Miss, je leur fais des ordonnances quand elles n'ont pas le temps d'aller consulter un médecin. La dernière en date, c'était Vaimalama [Chaves, Miss France 2019, NDLR] qui était très fatiguée et avait attrapé le virus de l'hiver", a répondu Marine Lorphelin.

L'intégralité de l'interview de Marine Lorphelin est à retrouver dans le magazine Public du 8 novembre 2019.