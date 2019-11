Marine Lorphelin sublime en robe de gala face à Gautier Capuçon et sa femme

Plus que jamais, l'écologie est au coeur du débat et les défenseurs de la planète, anonymes ou connus, sont de plus en plus nombreux pour tirer la sonnette d'alarme et s'investir concrètement. Ainsi, les partisans d'une planète préservée avaient rendez-vous le 5 novembre, à Paris, pour un gala.

Le Museum national d'histoire naturelle, dans le 5e arrondissement de Paris, a donc accueilli au sein de la Grande Galerie de l'Évolution un dîner de gala pour la biodiversité en danger consacré aux océans. Au milieu des reproductions d'animaux de la savane et de précieux objets présentés en vitrines, les convives ont pu déguster un chic repas. On a pu voir la reine de beauté Marine Lorphelin (Miss France 2013), sublime dans une robe de soirée blanche rehaussée par un tissu bouffant argenté greffé de la taille à l'épaule. La jeune femme de 26 ans, future médecin généraliste, a longtemps étudié en Poly­né­sie française et a donc à coeur la sauvegarde des océans. Il y avait également le violoncelliste Gautier Capuçon – frère de Renaud – présent avec sa femme Delphine.

Parmi les autres invités du jour, citons également l'animatrice Sophie Davant, Yann Arthus-Bertrand, Catherine Chabaud, Titouan Lamazou, Gilles Boeuf ou encore Sabrina et Jean-Michel Krief, Marie Tabarly et son compagnon Théo Sanson, Annick Girardin (ministre des Outre-Mer), Françoise Nyssen, Bruno David (président du Museum national d'histoire naturelle) et Emmanuelle Wargon (secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et solidaire).

Cet événement autour des océans faisait sens puisque le Jardin des plantes, qui dépend du musée, va présenter au public dès le 18 novembre son installation Espèces en voie d'illumination qui proposera aux visiteurs de plonger dans l'immensité des océans, à la découverte de formes de vie majestueuses, fascinantes, parfois surprenantes. Au programme : 50 tableaux et des centaines de structures lumineuses monumentales sont à découvrir au fil d'un parcours mettant en scène quatre milieux marins.

L'an dernier, la première édition avait réuni 370 000 visiteurs !

Thomas Montet