Miss France : Vaimalama Chaves, Iris, Maëva, Sylvie... Qui est la plus influente ?

Notre Miss France 2019 Vaimalama Chaves et nos anciennes reines de beauté qui lui ont précédée sont devenues incontournables au fil des années, notamment sur les réseaux sociaux. Engagées pour la bonne cause (notamment au travers de l'association Les Bonnes fées), sportives, toujours positives, nombreuses sont celles qui jouissent aujourd'hui d'une belle popularité auprès des Français.

Mais qui est la Miss France la plus influente sur Instagram ? Réponse tout de suite !

10. Maëva Coucke, 25 ans (Miss France 2018)

L'ex-Miss Nord-Pas-de-Calais 2017 a rassemblé pas moins de 340 000 abonnés sur Instagram un peu plus d'un an et demi après son élection. Lors du concours Miss Monde 2018, Maëva Coucke a atteint le Top 12. Depuis, elle multiplie les séances photo et accepte quelques placements de produits sur sa page... Fera-t-elle bientôt son retour à la télé ? Deviendra-t-elle comédienne comme elle disait le souhaiter ? Suspense !

9. Malika Ménard, 32 ans (Miss France 2010)

L'ex-Miss Normandie a rassemblé à ce jour 345 000 abonnés sur Instagram. Il faut dire qu'elle n'a pas chômé depuis la fin de son règne puisqu'elle a enchaîné les projets à la télévision : Paris tout compris sur France 3, Le Grand bêtisier du sport sur L'Equipe 21, Dans les secrets de sur NRJ12... Dernièrement, Malika Ménard a même lancé une collection de vêtements !

8. Sylvie Tellier, 41 ans (Miss France 2002)

L'ex-Miss Lyon 2001, devenue directrice de l'organisation Miss France, a fédéré 356 000 abonnés sur Instagram à ce jour. Chaque année, Sylvie Tellier accompagne la nouvelle Miss France lors de ses déplacements ou lors de ses premiers plateaux télé... Pour autant, l'ex-reine de beauté mène aussi sa barque loin du concours de beauté et publie par exemple la collection de livres Les Voyages d'Oscar et Margaux depuis 2016 chez Calligram. Sur Instagram, on peut aussi suivre son quotidien de maman (sportive) de trois enfants, Oscar (9 ans), Margaux (5 ans) et Roméo (1 an).

7. Flora Coquerel, 25 ans (Miss France 2014)

L'ex-Miss Orléanais a séduit 378 000 internautes depuis son élection fin 2013. Lors du concours Miss Univers 2015, elle a réussi à se hisser à la 4e place. Durant et après son élection, Flora Coquerel a mis sa notoriété au service de la bonne cause, notamment au Bénin où elle a passé quelques années étant toute petite. La jolie franco-béninoise a aussi créé sa propre association, Kelina, pour combattre le travail des enfants et soutenir la scolarité.

6. Alicia Aylies, 21 ans (Miss France 2017)

L'ex-Miss Guyane 2016, plutôt discrète, a tout de même fédéré 404 000 abonnés Instagram depuis son sacre. Sur sa page, elle enchaîne les shootings pour le plus grand bonheur de ses abonnés... Si une rumeur lui a prêté une idylle avec le footballeur Kylian Mbappé en 2018, la jeune femme a toujours démenti une quelconque romance entre eux.

5. Vaimalama Chaves, 24 ans (Miss France 2019)

Notre Miss France en exercice, ex-Miss Tahiti 2018, fait une entrée fracassante dans le top après seulement 7 mois de règne... son compteur affiche déjà 583 000 abonnés ! Ses prises de paroles qui dénotent, sa philosophie de vie toujours positive et son humour à toute épreuve ne sont pas étrangers à cette histoire d'amour avec les Français. Pourvu que ça dure...

4. Marine Lorphelin, 26 ans (Miss France 2013)

Notre ex-Miss Bourgogne spécialisée dans la médecine a rassemblé à ce jour 587 000 abonnés. Gageons que les internautes apprécient particulièrement son goût du sport, sa générosité, son implication dans ses études de médecine, ses shootings glamour et ses rendez-vous amoureux avec Christophe aux quatre coins de la planète ! Marine Lorphelin n'a jamais caché non plus son ambition de participer à une émission de télé sur le thème de la santé... A suivre.

3. Laury Thilleman, 27 ans (Miss France 2011)

L'ex-Miss Bretagne est toujours aussi populaire ! Huit années après son élection, la plus sportive des Miss a fédéré 656 000 internautes sur sa page Instagram. Il faut dire que Laury enchaîne les publications mettant en avant sa vie healthy et pleine de bonnes ondes auprès de son amoureux, le chef Juan Arbelaez. Côté télé, depuis 2018, Laury Thilleman a brillé sur TF1, France 2 et Teva en tant qu'animatrice. Elle a également publié le livre 30 jours pour être au top ! cette année.

2. Camille Cerf, 24 ans (Miss France 2015)

L'ex-Miss Nord-Pas-de-Calais, reine du lipsync sur Instagram, a à ce jour séduit 756 000 internautes autour de ses publications. Le grand public à pu la retrouver et surtout l'apprécier dans Fort Boyard sur France 2, Le Meilleur pâtissier et The Island Célébrités sur M6 ou dans Bienvenue chez nous sur TF1. En 2019, elle a sorti une édition limitée de lingerie en collaboration avec la marque Pomm'Poire afin d'offrir des sous-vêtements féminins (en dentelle de Calais) qui soient adaptés à toutes les morphologies. Depuis quelques semaines, c'est son histoire d'amour avec le beau Cyrille qui intéresse les Français...

1. Iris Mittenaere, 26 ans (Miss France 2016)

Elle a aussi été Miss Nord-Pas-de-Calais... mais elle a surtout été élue Miss Univers en 2016 ! Iris Mittenaere écrase la concurrence puisqu'elle a aujourd'hui plus de 2,2 millions d'abonnés sur Instagram. Une vraie star ! Depuis la fin de ses règnes, Iris n'arrête pas. Influenceuse, meneuse de revue, animatrice télé sur TF1... L'ex-petite amie de Kev Adams – qui a également publié le livre Toujours y croire fin 2018 – est sur tous les fronts.