Marine Lorphelin, retrouvailles avec Christophe : Pose sexy en Grèce

"Le manque aiguise le sentiment amoureux. Quand on se retrouve, c'est toujours comme au premier jour", avait confié Marine Lorphelin à Paris Match. Depuis que notre Miss France 2013 a rencontré un certain Christophe lors d'un voyage à Tahiti, ils ne se sont plus quittés. Aujourd'hui, cinq ans après, leur relation à distance fonctionne toujours. Elle poursuit ses études de médecine en France, tandis que son bel homme d'affaires est resté sur son île paradisiaque.

Régulièrement, le couple se retrouve aux quatre coins du monde pour passer des vacances à deux. Fin août, Christophe et Marine Lorphelin s'étaient donné rendez-vous à Avignon. Depuis près d'une semaine, les amoureux ont mis le cap sur la Grèce et ses îles paradisiaques. Paysages à couper le souffle, villa luxueuse et criques désertes : le couple passe des vacances merveilleuses.

Mardi 3 septembre 2019, l'ancienne reine de beauté a publié une photo superbe, à la sortie de la piscine, dans les bras de son amoureux. En mini-bikini rose fluo ultrasexy, elle enlace Christophe, avec la mer bleu foncé en arrière-plan. "Ce n'est pas tant la destination qui compte, mais le voyage... Time is precious !", écrit-elle en légende de la photo. De quoi émerveiller les followers du futur docteur. "Ouch trop belle cette photo", s'est réjouie Laury Thilleman. De tendres souvenirs d'été, avant de se séparer encore une fois.