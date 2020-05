Naoil (Koh-Lanta) enceinte : son astuce surprenante pour "allaiter au mieux"

Koh-Lanta 2020 suscite de nombreuses réactions sur la Toile. Nombreux sont les internautes à s'être énervés à la suite des départs de Sam, Teheiura et Jessica. Certains sont même allés jusqu'aux menaces à l'encontre de certains candidats, parmi lesquels Régis. Mais aucune critique ne viendra entacher le bonheur de Naoil. L'aventurière de 37 ans est enceinte de son premier enfant. Et ce jeudi 14 mai, elle a dévoilé sa technique pour allaiter au mieux.

"Je suis en train de tester la bière sans alcool. A ce qu'il paraît, c'est bien pour la montée de lait. (...) Il paraît que la levure favorise la montée de lait. J'aimerais bien allaiter mon bébé le mieux possible", a-t-elle confié en story en dévoilant la boisson qu'elle était en train de boire. Naoil a ensuite demandé à ses abonnés si la méthode était vraiment efficace. Certains internautes l'ignoraient, mais d'autres lui ont assuré que la levure présente dans la bière sans alcool favorisait bel et bien la montée de lait. Une petite astuce qui pourrait servir à d'autres futures mamans.

C'est en mars dernier que Naoil a révélé sa grossesse sur les réseaux sociaux. "En cette période de crise et de guerre, je pense qu'un peu d'amour ne fait pas de mal. Heureuse de partager avec vous cette super nouvelle. J'ai jamais autant souffert de garder un secret. Merci à la vie et à ma vie", avait-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle son compagnon Greg et elle touchent son ventre. Et pour que le message passe bien, des petits pieds de bébé étaient dessinés sur son T-shirt.