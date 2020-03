Naoil (Koh-Lanta) est enceinte de son premier enfant !

Enfin une bonne nouvelle ! Alors que la France entière - ainsi que le monde entier - est mobilisée pour contrer la propagation du coronavirus et que beaucoup d'entreprises et commerces en pâtissent, Naoil est là pour nous apaiser. La jolie candidate de la nouvelle saison de Koh-Lanta, actuellement diffusée sur TF1, a fait une formidable annonce sur Instagram ce mardi 17 mars 2020 : elle attend son premier enfant !

"En cette période de crise et de guerre, je pense qu'un peu d'amour ne fait pas de mal. Heureuse de partager avec vous cette super nouvelle. J'ai jamais autant souffert de garder un secret. Merci à la vie et à ma vie", a-t-elle inscrit en légende d'une photo de son ventre bien arrondi. Sur le cliché, des petits pieds de bébés ont été peints sur son T-shirt, et les bras de son amoureux Greg l'entourent. En commentaires, les internautes ont exprimé toute leur joie de la voir attendre cet heureux événement.

Plutôt discrète sur sa vie privée, Naoil n'a pourtant pas hésité à annoncer sa grossesse sur les réseaux sociaux. En revanche, on en sait toujours très peu sur son compagnon, tout juste sait-on qu'ils sont mariés. Si elle poste quelques photos témoignant de leur amour, difficile d'en apprendre davantage à son sujet. Mais qu'à cela ne tienne, celle qui se trouve dans l'équipe jaune du programme de survie, au côté notamment de la sulfureuse Inès, n'en est pas moins la plus heureuse. En revanche, il va lui falloir lever le pied côté sport, elle qui évolue depuis plusieurs années en tant que boxeuse professionnelle.