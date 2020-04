Naoil (Koh-Lanta) enceinte : le sexe du bébé dévoilé

Alors que Koh-Lanta continue de susciter beaucoup de remue-ménage sur la Toile, les internautes dépassant malheureusement les limites en insultant et menaçant les candidats, Naoil, elle, est sur un petit nuage. La candidate du jeu d'aventure de TF1 attend son premier enfant avec son mari Greg.

Impatients de préparer l'arrivée de leur petit bout de chou, les amoureux n'ont pas résisté à l'envie d'en découvrir le sexe. Une fois cette information en main à la suite de sa dernière échographie, Naoil a souhaité la partager avec ses abonnés sur Instagram mercredi 29 avril 2020. Mais non pas sans la leur faire deviner avant. En effet, la boxeuse professionnelle les a soumis à un sondage via sa story pour connaître leurs estimations. Le résultat révèle qu'une courte majorité pense la voir prochainement pouponner un petit garçon, avec 53% des suffrages. Et surprise, ils ont vu juste ! Quelques heures plus tard, l'aventurière a dévoilé l'image animé d'un bambin sur fond bleu sur sa page, confirmant ainsi les suspicions de ses fans.

Il s'agit là d'un bonheur inestimable aux yeux de Naoil, surtout en cette période de crise sanitaire. Plutôt secrète sur sa vie privée, elle a annoncé sa grossesse en mars dernier, provoquant alors le ravissement des internautes. Quelques semaines plus tard, elle dévoilait une photo de son ventre bien arrondi, annotant, reconnaissante, sur le cliché : "La vie est belle." Seule petite ombre au tableau : le manque du sport. Naoil a en effet été contrainte de lever le pied en attendant la naissance de son fils. Un moindre mal pour la boxeuse, qui reprendra le chemin des rings une fois devenue maman.