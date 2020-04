Sam (Koh-Lanta) éliminé : les anciens aventuriers divisés sur son sort

Vendredi 24 avril 2020, un nouvel épisode de Koh-Lanta a été diffusé. Les téléspectateurs ont eu la surprise, pour ne pas dire le choc, de voir que les ex-Jaunes ont préféré éliminer Sam plutôt qu'un ex-Rouge. Le jeune homme de 19 ans, considéré comme l'un des plus méritants de l'aventure, a dû éteindre son flambeau avec six voix contre lui. Les autres joueurs ont estimé que son alliance avec Claude et Teheiura pourrait s'avérer dangereuse mais ce n'est pas tout, ils lui ont également reproché son manque de sociabilité à ce stade de la compétition.

Aussitôt son départ forcé acté que Sam a reçu une vague de soutien sans précédent de la part des internautes. Il faut dire que depuis le début de cette saison du jeu de TF1, il fait incontestablement partie des favoris du public. "Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un candidat aussi emblématique que Sam et il s'est fait éliminer par un troupeau de chèvres, je suis dégoûté", "J'ai le seum", "Triste pour toi Sam", "Vous vous rendez compte ces haineux ils lui ont brisé son rêve alors qu'il était 10000x mieux qu'eux. J'suis grave énervée", peut-on lire entre autres sur Twitter.

D'autres d'anciens candidats ont également exprimé leur regret de voir Sam partir à l'image d'Amandine, Maxime ou encore Alban. "Le mérite était lui aussi en confinement ce soir...", a inscrit ce dernier. Une remarque qui a fait réagir Nassim, ex aventurier de l'édition 2015, lequel au contraire déplore que Sam n'ait pas reconnu l'aventure humaine en Koh-Lanta. "Je ne sais pas si ce sont les images mais il ne rigole jamais avec les autres", a-t-il rétorqué.

Beaucoup menacent même de boycotter l'émission les prochaines semaines suite à ce départ qui les a beaucoup secoués. Mais, pas sûr que cela suffise à faire baisser les audiences impressionnantes du programme. Malgré des épisodes raccourcis, il cartonne en rassemblant entre 6 et 7 millions de fidèles à chaque fois. En attendant, les téléspectateurs pourront retrouver Sam une dernière fois ce samedi dès 18h dans le live réalisé par Denis Brogniart sur son compte Instagram. "SAM m'a bluffé, m'a ému sur cette aventure et il m'a impressionné. Il lui manque la dimension stratégique pour poursuivre. Mais quel super compétiteur Koh-Lanta, un potentiel hors du commun", a fait savoir l'animateur sur Twitter.