Koh-Lanta 2020 : Inès manque de respect à Claude, Alexandra vexée par Naoil

Les fans de Koh-Lanta 2020 étaient de nouveau en colère à la fin de l'épisode de la semaine passée. Régis a une fois de plus trahi Jessica et a ainsi précipité son élimination. Il était donc toujours dans la compétition dans l'épisode de ce vendredi 15 mai, diffusé sur TF1. Résumé de cette soirée riche en émotions.

C'est déprimée que Jessica s'est rendue à la résidence du jury final. Elle s'est confiée sur le "lavage de crâne" de Régis qui est, selon elle, le cerveau des Jaunes. Pendant ce temps, Claude se sentait bien seul car les autres aventuriers étaient alliés. Son lot de consolation ? Se savoir déjà qualifié pour la finale grâce au collier d'immunité que lui avait donné son ami Teheiura. C'est donc assez serein qu'il s'est rendu sur le jeu de confort.

Un jeu de Confort très lourd

Naoil, Moussa, Inès, Alexandra, Eric, Régis et Claude ont eu le droit à un jeu de confort d'anthologie : le parcours en cinq étapes. Au départ, les hommes devaient porter un sac de 7 kilos et les femmes un sac de 4 kilos. Le dernier de l'étape était éliminé et devait transmettre son ou ses sacs à l'un de ses concurrents. Cette année, pas le droit de distribuer des charges à différentes personnes. A la clé : une nuit dans un hôtel de luxe pour bien se laver, bien manger ou encore pour dormir dans un lit douillet. Et cerise sur le gâteau, ils avaient le droit d'appeler l'un de leurs proches en visio. En apprenant la nouvelle, Alexandra ou Inès ont eu bien du mal à retenir leurs larmes en s'imaginant leur parler.

C'est Régis qui a été éliminé à l'issue de la première étape. Il a donné ses 7 kilos à Claude, ce dernier devait donc porter 14 kilos. Il tenait pourtant bien la rampe contrairement à Eric pour qui s'était terminé après la deuxième étape. Le doyen de l'aventure a donné ses 7 kilos à Moussa. La troisième étape a été perdue par Moussa et il a alourdi Claude de 14 kilos supplémentaires. Le beau brun portait donc 28 kilos et avait bien du mal à suivre pour la première fois. Il a été éliminé. Il a fait croire à Inès qu'il allait lui donner ses 28 kilos, car la veille au Conseil, elle avait dit que le moins méritant devait être évincé. Et elle était la dernière sur cette étape. "Venant d'un Claude, je suis très étonnée", a-t-elle lancé. Les deux aventuriers ont ensuite eu un échange tendu. Au final, il a donné - avec l'accord de Denis Brogniart - un sac à Naoil et Alexandra et deux à l'infirmière, car Naoil a reconnu pour l'ensemble des Jaunes que leur stratégie n'était pas la bonne. Au final, c'est Naoil qui a remporté la dernière étape et donc, le confort.

"J'ai envie d'encastrer Claude, j'ai envie de péter un câble", a lancé Inès, déçue de ne pas avoir gagné. Mais elle a vite retrouvé le sourire en apprenant que Naoil voulait partager son confort avec elle. La raison ? Contrairement à Alexandra, elle n'avait pas eu le courrier de ses proches lors d'une autre épreuve.

Amour, encouragement... et colère

Inès et Naoil ont profité de leur sublime villa ou de leurs repas. Pour la première fois, la belle brune a découvert... des fruits. Elle n'avait en effet jamais mangé de pastèque ou d'orange. Inès a également appelé sa tante et son oncle et a vite fondu en larmes. Naoil a quant à elle joint son fiancé. Un moment Nutella.

Sur le camp, Alexandra, Régis, Eric et Moussa étaient tristes de ne pas avoir parlé à leurs proches. Alexandra surtout avait du mal à digérer le choix de Naoil : "Je suis vexée, je suis arrivée juste derrière Naoil. Je pensais vraiment qu'elle allait me choisir." Claude lui était surtout remonté contre Inès qui lui a manqué de respect. Moussa a promis de lui parler. Les stratégies ont ensuite fait leur retour. Claude a promis que s'il gagnait l'épreuve d'immunité, il donnerait son collier à Eric.

Les candidats ont reçu leur convocation pour la dernière épreuve d'immunité. La concentration était donc de mise avant de rejoindre Denis Brogniart et de retrouver Naoil et Inès. A peine arrivée, cette dernière s'est excusée auprès de Claude. Des excuses acceptées. Le but de l'épreuve ? Tous disposaient de 30 dominos qu'ils devaient positionner sur une poutre de 3 centimètres d'épaisseur, un par un. Ils devaient passer par le quadrillage sinon, la poutre bougeait et les dominos tombaient. Le calme était donc de mise. Celui qui remportait l'épreuve était assuré d'aller en final. Celui qui la perdait était en revanche éliminé d'office.

La suite, au prochain épisode...