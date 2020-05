Claude (Koh-Lanta) a perdu sa mère jeune : "Elle pesait 38 kilos à son décès"

Claude est une force de la nature, à qui tout réussit dans Koh-Lanta , l'île des héros, actuellement en cours de diffusion sur TF1. Pourtant, tout n'a pas toujours été facile dans la vie de l'aventurier de 40 ans qui vit à Puteaux, en région parisienne.

Grand amateur de trails, Claude Dartois a accordé une longue interview à deux autres passionnés de cette discipline, qui réalisent les podcasts Oufff. S'il a logiquement été beaucoup question de sport au cours de cet entretien, Claude a également évoqué son enfance, sa famille et la mort de sa maman survenue alors qu'il était encore tout jeune. Invité à retracer son parcours, le chouchou des téléspectateurs a confié : "Je suis issu d'un milieu moyen, j'ai grandi ma soeur. On avait ce qu'il fallait. Mon père avait une boucherie, gagnait bien sa vie, ma mère n'avait jamais travaillé. On partait tranquillement en vacances... une vie vraiment bien tranquille, a-t-il d'abord confié. Après mère a eu un cancer, elle est décédée très jeune. J'avais 9 ans et elle en avait 33. A partir de ce moment-là, notre vie a un peu changé, ma tante nous a aussi un peu élevés derrière. Ensuite, j'ai grandi un peu avec mon père, ma soeur est partie un peu chez tante, on a été séparés un petit peu. J'ai fait des études mais tout de suite je voulais aller dans le milieu du travail pour pourvoir essayer de m'envoler aussi."

Durant cette interview, Claude est également revenu sur sa première participation à Koh-Lanta en 2010 et la découverte de cette grande inconnue faite notamment de privation de nourriture. "40 jours au Vietnam, y avait pas une noix de coco, y avait rien. La faim, j'en ai vraiment souffert, c'était vraiment compliqué", s'est-il souvenu. Perdre beaucoup de poids lui avait alors rappelé que sa mère avait énormément maigri avec le cancer. "Ma mère pesait 38 kilos à son décès, j'avais ce rapport particulier à la nourriture", a-t-il partagé.

Lors de ses nombreuses courses, Claude ne manque jamais d'adresser un clin d'oeil au ciel, pour s'adresser à ses deux parents qui y sont.

Aujourd'hui papa de deux garçons, Andréa, 5 ans, et Marceau, 4 mois, l'aventurier de Koh-Lanta ne rêve qu'une seule chose, qu'ils soient fiers de lui.