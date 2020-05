Claude (Koh-Lanta) papa sportif avec son fils : cette passion qu'ils partagent

Ce vendredi 22 mai 2020, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir la suite des aventures des candidats de Koh-Lanta sur TF1 à l'occasion d'un nouvel épisode. Parmi les aventuriers encore en lice se trouve Claude, ancien héros et concurrent redoutable pour ses camarades.

Et alors que la saison est toujours en cours de diffusion, Claude est d'ores et déjà sollicité de toute part. En début de semaine, il a d'ailleurs accordé une interview à Maud et Fred, les créateurs de Oufff, lors d'un podcast. L'occasion de revenir sur son aventure, mais ce n'est pas tout. Papa pour la deuxième fois depuis le mois de janvier dernier, Claude a quelque peu évoqué sa vie de famille. Et à en croire ses confidences, le sport a une place primordiale dans leur quotidien.

De père en fils...

En effet, féru de course à pied, celui qui a déjà participé à plusieurs trails a décidé de partager sa passion avec son aîné, Andrea. "Mon fils, il a 5 ans, je l'ai emmené courir avec moi la dernière fois, il a fait 5 kilomètres. Ça va lui apporter. Mon père n'était pas sportif du tout, c'était un travailleur, c'est l'ancienne génération. Il se levait quand il avait 15 ans à 5h du matin. J'ai une ouverture d'esprit qui est différente", a-t-il fait savoir. Ces moments de complicité avec son fils, Claude ne s'en lasse pas. Bien au contraire, il est même enchanté de constater que le petit garçon est déjà un sportif aguerri. "Je suis content, ça me fait plaisir. On fait ça une fois par semaine, et mon fils y prend goût."

Et lorsqu'il ne passe pas du temps avec son premier enfant, Claude pouponne, avec le second, prénommé Marceau. Lors d'une interview pour Télé Star, l'aventurier révélait avoir pris connaissance de la grossesse de sa femme de la meilleure des manières. "Ce qui a été génial, c'est que j'ai appris sur le camp la grossesse de ma femme pour le petit dernier, Marceau, né en janvier dernier. De quoi me motiver pour aller chercher la victoire finale !" Très prochainement, les téléspectateurs verront si l'heureuse nouvelle lui a effectivement permis de remporter la compétition...